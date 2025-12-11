< sekcia Regióny
Šaško: Rekategorizovali sme nemocnicu Nové Zámky z II. do III. úrovne
Nové Zámky 11. decembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR rekategorizovalo Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Nové Zámky z druhej úrovne na nemocnicu tretej úrovne. Vo štvrtok to potvrdil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Cieľom rekategorizácie je stabilizovať situáciu nemocnice s poliklinikou a zároveň poskytnúť jej priestor a garancie pre jej ďalší rozvoj.
Podľa slov ministra rekategorizácia nemocnice je výsledkom predstavených faktov a dát. „Nachádza sa tu program intenzívnej starostlivosti v neonatológii, špičkový neurochirurgický program, spondylochirurgický program, program intervenčnej arytmológie, otorinolaryngologický program, dermatovenerologický program, program pediatrickej gastroenterológie,“ zdôvodnil rozhodnutie Šaško.
Veľmi dôležitým je podľa slov ministra aj program vzdelávania mladých budúcich lekárov a zdravotníkov. „Nemocnica v Nových Zámkoch je významnou výučbovou základňou. Je tu fakulta zdravotníctva, sociálnej práce, stredná zdravotnícka škola, po dohode s lekárskou fakultou sa sem chodia vzdelávať aj študenti šiesteho ročníka a využívajú tieto priestory na praktickú výučbu,“ povedal minister.
Riaditeľ nemocnice Mikuláš Blaško preradenie zdravotníckeho zariadenia do tretej úrovne ocenil. „Naozaj hrozilo, že niektoré naše špecializované oddelenia a kliniky budú musieť ukončiť svoju činnosť, prípadne ju budú musieť oklieštiť a minimalizovať,“ povedal. Rekategorizácia je pre budúcnosť a existenciu nemocnice zásadná, umožní jej v plnej miere poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť od tej akútnej až po plánovanú.
