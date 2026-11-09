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Šaško: Štúdia uskutočniteľnosti nového NÚDCH má byť do konca leta 2027
Dokončenie výstavby novej detskej nemocnice následne očakáva v horizonte piatich rokov.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 9. novembra (TASR) - Štúdia uskutočniteľnosti výstavby Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) na bratislavských Vajnoroch by mala byť hotová najneskôr do konca leta 2027. Spolufinancovaná bude holandskou finančnou inštitúciou Invest International. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) o tom informoval po pondelkovom podpise memoranda o spolupráci medzi rezortom a Invest International s cieľom posúdiť možnosti realizácie a financovania projektu.
Dokument má stáť celkovo 1,6 milióna eur, pričom náklady si slovenská a holandská strana rozdelia na polovicu. „Podpis definuje a otvára ďalšiu, už veľmi konkrétnu fázu definovania projektu, rozsahu rozpočtu, harmonogramu a konkrétnych možností realizácie,“ ozrejmil minister s tým, že podpis memoranda otvára odborné rokovania o možnostiach výstavby a financovania novej národnej detskej nemocnice.
Rozhodnutiu o výstavbe nového NÚDCH podľa jeho slov predchádzali analýzy. „Venovali sme veľmi veľa času, aby sme analyzovali, či je efektívnejšie z pohľadu aj verejných financií ísť cestou rekonštrukcie existujúcich priestorov. A dospeli sme k záveru a sme presvedčení, že detskí pacienti, ale aj samotní zdravotníci si zaslúžia novú nemocnicu na úrovni, ktorá naozaj bude vychádzať z tých najlepších príkladov v tých najvyspelejších kútoch celého sveta,“ povedal Šaško.
Cieľom je podľa jeho slov vytvoriť moderné centrum detskej zdravotnej starostlivosti pre deti z celého Slovenska. Miesto, kde bude pod jednou strechou špičková diagnostika, liečba, operácie aj intenzívna starostlivosť. S dieťaťom a jeho rodinou v centre pozornosti.
Šéf rezortu zdôraznil, že základom výstavby je kvalitne pripravený projekt. „Potom to už ide veľmi rýchlo,“ dodal. Výstupom spolupráce s holandskou inštitúciou má byť podľa jeho slov kvalitná analýza, ktorá bude plne majetkom rezortu zdravotníctva. „Jednak pokiaľ ide o medicínsky plán s ohľadom na budúcnosť, nie iba reflektujúci súčasnosť, vrátane finančného plánu, logistického plánu, materiálneho plánu. Toto všetko bude táto štúdia uskutočniteľnosti obsahovať,“ spresnil.
Najneskôr do konca leta tak má byť podľa Šaška pripravený projekt, ktorý možno okamžite začať realizovať bez ohľadu na to, kto bude na ministerskej stoličke. Dokončenie výstavby novej detskej nemocnice následne očakáva v horizonte piatich rokov. „Ja garantujem, a som o tom absolútne presvedčený, že pôjde o najlepšie možné riešenie, kvalitne pripravené, so všetkým, čo k tomu patrí, aby tá vláda si to už len zobrala, alokovala peniaze, začala stavať a možnože do piatich rokov plus-mínus tá nemocnica stála,“ povedal minister.
Dokument má stáť celkovo 1,6 milióna eur, pričom náklady si slovenská a holandská strana rozdelia na polovicu. „Podpis definuje a otvára ďalšiu, už veľmi konkrétnu fázu definovania projektu, rozsahu rozpočtu, harmonogramu a konkrétnych možností realizácie,“ ozrejmil minister s tým, že podpis memoranda otvára odborné rokovania o možnostiach výstavby a financovania novej národnej detskej nemocnice.
Rozhodnutiu o výstavbe nového NÚDCH podľa jeho slov predchádzali analýzy. „Venovali sme veľmi veľa času, aby sme analyzovali, či je efektívnejšie z pohľadu aj verejných financií ísť cestou rekonštrukcie existujúcich priestorov. A dospeli sme k záveru a sme presvedčení, že detskí pacienti, ale aj samotní zdravotníci si zaslúžia novú nemocnicu na úrovni, ktorá naozaj bude vychádzať z tých najlepších príkladov v tých najvyspelejších kútoch celého sveta,“ povedal Šaško.
Cieľom je podľa jeho slov vytvoriť moderné centrum detskej zdravotnej starostlivosti pre deti z celého Slovenska. Miesto, kde bude pod jednou strechou špičková diagnostika, liečba, operácie aj intenzívna starostlivosť. S dieťaťom a jeho rodinou v centre pozornosti.
Šéf rezortu zdôraznil, že základom výstavby je kvalitne pripravený projekt. „Potom to už ide veľmi rýchlo,“ dodal. Výstupom spolupráce s holandskou inštitúciou má byť podľa jeho slov kvalitná analýza, ktorá bude plne majetkom rezortu zdravotníctva. „Jednak pokiaľ ide o medicínsky plán s ohľadom na budúcnosť, nie iba reflektujúci súčasnosť, vrátane finančného plánu, logistického plánu, materiálneho plánu. Toto všetko bude táto štúdia uskutočniteľnosti obsahovať,“ spresnil.
Najneskôr do konca leta tak má byť podľa Šaška pripravený projekt, ktorý možno okamžite začať realizovať bez ohľadu na to, kto bude na ministerskej stoličke. Dokončenie výstavby novej detskej nemocnice následne očakáva v horizonte piatich rokov. „Ja garantujem, a som o tom absolútne presvedčený, že pôjde o najlepšie možné riešenie, kvalitne pripravené, so všetkým, čo k tomu patrí, aby tá vláda si to už len zobrala, alokovala peniaze, začala stavať a možnože do piatich rokov plus-mínus tá nemocnica stála,“ povedal minister.