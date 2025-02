Šaško v najbližších týždňoch rozhodne o Liptovskej nemocnici

Liptovský Mikuláš 17. februára (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v pondelok na tlačovej konferencii v Liptovskej nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši potvrdil, že v najbližších týždňoch bude rozhodovať o prehodnotení kategorizácie nemocnice do druhého stupňa.



Ako uviedol liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč, lekárom, ktorí môžu v nemocnici najnižšej úrovne robiť len obmedzené výkony, vozia na urgentný príjem ťažko ranených, často na hranici života a smrti. "Naši obyvatelia majú tiež právo byť ošetrení na úrovni dva či tri, prečo by mali za takouto úrovňou cestovať," dodal.



Podľa ministra zdravotníctva v regióne Liptov je ročne 2.000.000 prenocovaní. "Pravdepodobne nejaká časť týchto hostí, turistov, rekreantov, ale aj chatárov a rôznych ľudí, ktorí nespadajú prirodzene do tých čísel, tak požadujú nejakú zdravotnú starostlivosť," priblížil.



Uviedol, že v súvislosti s prehodnotením kategorizácie musí byť rozhodnutie také, aby bolo dlhodobo udržateľné. "Legislatíva nezohľadňuje to, že v rámci nejakých spádových oblastí je fakt, že tu je spádová oblasť nejakých 78.000 pacientov, ale vôbec nie je zohľadnené, že tu je ďalších 60 príjmov denne iba z Jasnej," doplnil.