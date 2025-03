Šaško: Výstavba novej martinskej nemocnice ide podľa harmonogramu

Martin 12. marca (TASR) - Výstavba novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina, financovaná aj zo zdrojov plánu obnovy, pokračuje podľa stanoveného harmonogramu. Po skončení stredajšieho kontrolného dňa v Martine to skonštatoval minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Spolu s podpredsedom vlády Petrom Kmecom (Hlas-SD) sa v stredu prišli presvedčiť, ako napredujú stavebné práce na novej martinskej nemocnici.



"Stav na tomto projekte je k dnešnému dňu taký, že je plne v súlade s harmonogramom a projektový tím zodpovedný za výstavbu sfinalizoval projektové dokumentácie a podal žiadosti o stavebné povolenia. K dnešnému dňu je dosiahnutý významný míľnik, pretože sú platné stavebné povolenia tak na garážový dom, ako aj na spodnú časť stavby pod hlavnou budovou nemocnice," uviedol Šaško.



Doplnil, že celkovo je na projekt vyčlenených okolo 257 miliónov eur bez DPH. "Už dnes je známe, že táto suma jednoducho nebude stačiť, aby sme dosiahli štádium full-fit-out do konca roka 2028. Preto sme sa na vláde zaviazali, že budeme tieto zdroje na dofinancovanie hľadať," zdôraznil minister zdravotníctva.



Nová nemocnica v Martine má mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť i samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vzniknúť má 660 lôžok. Hrubá stavba nemocnice bude financovaná z peňazí z plánu obnovy a je potrebné ju urobiť do 30. júna 2026. Výstavbu realizuje združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex.