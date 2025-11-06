< sekcia Regióny
Šaško vyzdvihol dôležitosť spolupráce krajov v sektore zdravotníctva
Na avizovanom stretnutí s krajmi chce vysvetliť dôležitosť vzájomnej inšpirácie.
Autor TASR
Trnava 6. novembra (TASR) - Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) vyzdvihol dôležitosť efektívnej spolupráce samosprávnych krajov v sektore zdravotníctva. Súčasne avizoval spoločné stretnutie so združením Samosprávne kraje Slovenska (SK8). Doplnil, že slovenské zdravotníctvo nemá jedno ultimátne riešenie. Vidí viacero oblastí, ktoré treba riešiť. Uviedol to vo štvrtok na zdravotníckej konferencii v Divadle Jána Palárika v Trnave, kde diskutoval s predstaviteľmi sektora i samospráv.
Na avizovanom stretnutí s krajmi chce vysvetliť dôležitosť vzájomnej inšpirácie. „Aby sa to dobré, čo sa v danom kraji deje, napríklad Mladý záchranár, rozšírilo do celého Slovenska, aby sa to dialo plošne,“ doplnil. Za základný nástroj na zmeny v zdravotníctve označil rozvoj ľudských zdrojov. „Druhá vec, ktorá je s tým spojená, sú samozrejme investície do zlepšovania pracovného prostredia. A keď toto ide ruka v ruke, tak sa celý systém môže posunúť dopredu,“ dodal. Vyzdvihol tiež nedávny prvý ročník podujatia pre medikov MediFutura.
Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič upozornil na potrebu regulácie poplatkov v zdravotníctve. „Zo štatistických údajov vyplýva, že sektor, ktorý by nemal mať poplatky, je platený v rozmedzí medzi 300 až 600 miliónmi eur samotným pacientom, a preto treba reguláciu. Z dvoch motívov, pre tú najchudobnejšiu a najzraniteľnejšiu časť ľudí, sa stáva zdravotná starostlivosť pri vyberaní poplatkov nedostupná. Preto musí prísť k nejakej základnej regulácii,“ uviedol pre TASR.
Výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní SR Dajana Petríková skonštatovala, že zdravotné poisťovne aktuálne najviac zaujíma programová vyhláška pre rok 2026. „Rozdelenie zdrojov podľa jednotlivých typov zdravotnej starostlivosti pre nasledujúci rok, aby zdravotné poisťovne vedeli pripraviť svoje finančné plány a aby sa aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vedeli pripraviť na to, čo môžu od zdravotných poisťovní po finančnej stránke čakať,“ uviedla pre TASR.
Predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Michal Palkovič za prioritu v rámci sektora a krajov označil ambulantnú sféru. „Za mňa je to dostupnosť, čiže sieť poskytovateľov ambulantnej starostlivosti. To by mal byť základ, aby pacient nečakal príliš dlho a s tým idú aj ruka v ruke poplatky. Aby pacient neplatil navyše alebo keď má zaplatiť navyše, aby vedel, za čo platí, kedy to bude platiť a že dostane zdravotnú starostlivosť navyše,“ ozrejmil pre TASR. Spomenul tiež potrebu jasných mechanizmov kontrolovania zdravotnej starostlivosti. „Aby sme čo možno najkompetentnejšie vedeli skontrolovať poskytovateľa, ale aby sme mali nástroje na systémové opravy nedostatkov,“ doplnil.
Druhý ročník konferencie o zdravotníctve, ktorej organizátorom je TTSK, priniesol diskusiu najmä o problémoch, riešeniach a vízii v oblasti zdravotníctva na území kraja, o motivačných faktoroch, dotačnom mechanizme TTSK a predstavil tiež študijné odbory. Hlavnou témou bolo, že kraju záleží na zdraví a či môže prispieť k personálnej stabilizácii sektora.
