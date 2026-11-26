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Šaško: Z nemocnice v Martine sa stáva nemocnica IV. úrovne
UNM sa tak stáva štvrtou koncovou nemocnicou na Slovensku.
Autor TASR,aktualizované
Martin/Bratislava 26. novembra (TASR) - Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR bola Univerzitná nemocnica Martin (UNM) zaradená medzi nemocnice IV. úrovne, teda medzi koncové nemocnice, v rámci prebiehajúcej optimalizácie. UNM sa tak stáva štvrtou koncovou nemocnicou na Slovensku. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) o tom informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Sever Slovenska má po prvý raz vlastnú koncovú nemocnicu IV. úrovne. Pacient z Turca, Oravy, Liptova či Kysúc má odteraz istotu, že najnáročnejšiu liečbu dostane bližšie k domovu. Odborná komisia rozhodla jednohlasne, pretože Martin túto úroveň starostlivosti poskytuje už dnes. Rovnaký tím ju o pár rokov prenesie do novej Univerzitnej nemocnice svätého Martina, ktorá je pre túto úroveň od začiatku navrhnutá,“ povedal minister.
Novou kategorizáciou nemocníc sa podľa slov riaditeľa UNM Jána Miklera prepisuje mapa Slovenska. Namiesto doterajšieho členenia na tri regióny s tromi vysokošpecializovanými koncovými nemocnicami vzniká nové rozdelenie na štyri približne rovnako veľké spádové oblasti (západ, východ, juh a sever) so štyrmi koncovými nemocnicami. Rozdelenie zabezpečuje primeranú dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých obyvateľov Slovenska, podmienky pre ďalší rozvoj spolupráce medzi jednotlivými poskytovateľmi vo všetkých odboroch, podmienky pre vzdelávanie, schopnosť systému zvládnuť prípadný náhly kolaps niektorého pracoviska i efektívnejšie využitie kapacít v súčasných koncových nemocniciach.
Nemocnica IV. úrovne predstavuje v rámci reformy zdravotníctva vysokošpecializované koncové pracovisko. Nemocnice tohto zariadenia zabezpečujú komplexnú zdravotnú starostlivosť a náročné chirurgické či diagnostické úkony pre veľké spádové oblasti v rámci Slovenska. Zaradenie UNM medzi nemocnice IV. úrovne garantuje, že spĺňa najprísnejšie personálne, materiálno-technické aj kvalitatívne štandardy stanovené štátom. Pacientom poskytuje rýchly prístup ku komplexnej vysokošpecializovanej zdravotnej starostlivosti vrátane komplexných chirurgických zákrokov, náročnej diagnostiky a liečby zriedkavých ochorení. Zaradenie zároveň vytvára predpoklad pre vyššiu úhradu za niektoré výkony zo strany zdravotných poisťovní.
O zaradení UNM medzi pracoviská IV. úrovne rozhodla odborná komisia jednohlasne. „Zaradenie Univerzitnej nemocnice Martin medzi pracoviská IV. úrovne je obrovským úspechom pre celú našu nemocnicu. Potvrdzuje, že spĺňame všetky odborné atribúty, ktoré sa od vysokošpecializovaného koncového pracoviska tohto typu vyžadujú. Odbornosť, ktorú dnes v Martine budujeme, bude priamo pokračovať aj v novej Univerzitnej nemocnici svätého Martina, ktorá je aktuálne vo výstavbe. Cieľom je vybudovať v Martine modernú nemocnicu s priamou orientáciou na pacienta, ktorá bude stavať na osobnom prístupe v diagnostike a liečbe. Po dokončení bude Univerzitná nemocnica svätého Martina patriť medzi najmodernejšie nemocnice v strednej Európe,“ zdôraznil Mikler.
Zaradenie UNM medzi nemocnice IV. úrovne nie je len uznaním súčasného stavu, ale aj záväzkom do budúcnosti. Vysokokvalifikovaní lekári, sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci, ktorí dnes túto úroveň starostlivosti zabezpečujú, sa presunú do novej Univerzitnej nemocnice svätého Martina, resp. do nových priestorov s technologickým vybavením zodpovedajúcim najvyššej úrovni. Šaško deklaroval, že nová nemocnica má pacientom slúžiť od roku 2029.
„Sever Slovenska má po prvý raz vlastnú koncovú nemocnicu IV. úrovne. Pacient z Turca, Oravy, Liptova či Kysúc má odteraz istotu, že najnáročnejšiu liečbu dostane bližšie k domovu. Odborná komisia rozhodla jednohlasne, pretože Martin túto úroveň starostlivosti poskytuje už dnes. Rovnaký tím ju o pár rokov prenesie do novej Univerzitnej nemocnice svätého Martina, ktorá je pre túto úroveň od začiatku navrhnutá,“ povedal minister.
Novou kategorizáciou nemocníc sa podľa slov riaditeľa UNM Jána Miklera prepisuje mapa Slovenska. Namiesto doterajšieho členenia na tri regióny s tromi vysokošpecializovanými koncovými nemocnicami vzniká nové rozdelenie na štyri približne rovnako veľké spádové oblasti (západ, východ, juh a sever) so štyrmi koncovými nemocnicami. Rozdelenie zabezpečuje primeranú dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých obyvateľov Slovenska, podmienky pre ďalší rozvoj spolupráce medzi jednotlivými poskytovateľmi vo všetkých odboroch, podmienky pre vzdelávanie, schopnosť systému zvládnuť prípadný náhly kolaps niektorého pracoviska i efektívnejšie využitie kapacít v súčasných koncových nemocniciach.
Nemocnica IV. úrovne predstavuje v rámci reformy zdravotníctva vysokošpecializované koncové pracovisko. Nemocnice tohto zariadenia zabezpečujú komplexnú zdravotnú starostlivosť a náročné chirurgické či diagnostické úkony pre veľké spádové oblasti v rámci Slovenska. Zaradenie UNM medzi nemocnice IV. úrovne garantuje, že spĺňa najprísnejšie personálne, materiálno-technické aj kvalitatívne štandardy stanovené štátom. Pacientom poskytuje rýchly prístup ku komplexnej vysokošpecializovanej zdravotnej starostlivosti vrátane komplexných chirurgických zákrokov, náročnej diagnostiky a liečby zriedkavých ochorení. Zaradenie zároveň vytvára predpoklad pre vyššiu úhradu za niektoré výkony zo strany zdravotných poisťovní.
O zaradení UNM medzi pracoviská IV. úrovne rozhodla odborná komisia jednohlasne. „Zaradenie Univerzitnej nemocnice Martin medzi pracoviská IV. úrovne je obrovským úspechom pre celú našu nemocnicu. Potvrdzuje, že spĺňame všetky odborné atribúty, ktoré sa od vysokošpecializovaného koncového pracoviska tohto typu vyžadujú. Odbornosť, ktorú dnes v Martine budujeme, bude priamo pokračovať aj v novej Univerzitnej nemocnici svätého Martina, ktorá je aktuálne vo výstavbe. Cieľom je vybudovať v Martine modernú nemocnicu s priamou orientáciou na pacienta, ktorá bude stavať na osobnom prístupe v diagnostike a liečbe. Po dokončení bude Univerzitná nemocnica svätého Martina patriť medzi najmodernejšie nemocnice v strednej Európe,“ zdôraznil Mikler.
Zaradenie UNM medzi nemocnice IV. úrovne nie je len uznaním súčasného stavu, ale aj záväzkom do budúcnosti. Vysokokvalifikovaní lekári, sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci, ktorí dnes túto úroveň starostlivosti zabezpečujú, sa presunú do novej Univerzitnej nemocnice svätého Martina, resp. do nových priestorov s technologickým vybavením zodpovedajúcim najvyššej úrovni. Šaško deklaroval, že nová nemocnica má pacientom slúžiť od roku 2029.