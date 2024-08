Slávnosť blahorečenia J. Havlíka si vyžiada dopravné obmedzenia

Šaštín-Stráže 15. augusta (TASR) - Slávnosť blahorečenia Jána Havlíka si v sobotu 31. augusta vyžiada v Šaštíne-Strážach (okres Senica) viaceré dopravné obmedzenia. Organizátori odporúčajú príchod v dostatočnom časovom predstihu. Svätá omša blahorečenia sa začne o 10.00 h na priestranstve pred bazilikou. TASR o tom informoval komunikačný tím slávnosti.



V čase od 8.00 do 14.00 h bude 31. augusta v Šaštíne-Strážach uzavretá cesta na Hviezdoslavovej ulici od hlavnej križovatky až po poštu. "Čas uzávery môže byť podľa potreby predĺžený rozhodnutím polície," priblížili z komunikačného tímu.



Organizované pútnické skupiny, ktoré využijú autobusovú dopravu, budú organizátormi a príslušníkmi polície nasmerované na záchytné parkoviská, ktoré budú pri železničnej stanici a pri rekreačnej oblasti Gazárka. "Z rovnakého miesta budú pútnici po skončení svätej omše nastupovať do svojich autobusov," doplnili.



Individuálni pútnici, ktorí prídu na podujatie osobnými autami zo všetkých smerov, budú nasmerovaní na záchytné parkoviská. Tie sa budú nachádzať v blízkosti križovatiek ciest druhej triedy číslo 500 a 590. "Odtiaľ je potrebné peši sa presunúť k areálu Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Peší presun trvá približne 15 minút," spresnili organizátori.



Ďalšie záchytné parkoviská sa budú nachádzať pri vjazde do mesta pri cintoríne. Odtiaľ je peší presun k bazilike približne 23 minút. Z týchto parkovísk bude vedená bezplatná kyvadlová doprava. Parkovanie v blízkosti baziliky nebude možné.



Pre pohybovo znevýhodnených pútnikov, ktorí sú držiteľmi parkovacieho preukazu ŤZP, bude rezervované parkovisko pri Štúrovej ulici, približne dve minúty chôdze od baziliky. Kapacita parkoviska je však obmedzená a organizátori nezaručujú voľné miesto. Na príjazd do Šaštína je možné využiť aj železničnú dopravu.



Všetky organizačné pokyny k slávnosti sú zverejnené na stránke www.janhavlik.sk. Spustená je aj špeciálna infolinka. Na číslo 0918 128 613 možno volať počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 h. Výnimkou je trojdnie blahorečenia, keď bude dostupná aj počas víkendu. Určená je výlučne pre potreby slávnosti blahorečenia Jána Havlíka.