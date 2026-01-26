< sekcia Regióny
Satinského ulica v centre Bratislavy je po rokoch opäť priechodná
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 26. januára (TASR) - Satinského ulica v centre Bratislavy je po rokoch opäť priechodná. Starosta bratislavského Starého Mesta Matej Vagač na sociálnej sieti oznámil, že v pondelok došlo k odstráneniu oplotenia a bránky, ktoré dlhodobo bránili pešiemu prechádzaniu touto ulicou.
„Ide o verejnú účelovú cestu, ktorá má slúžiť ľuďom ako prirodzené pešie prepojenie medzi Dunajskou a Cintorínskou ulicou, k nemocnici, MHD a ďalším verejným inštitúciám. Budeme pokračovať vo všetkých dostupných právnych krokoch, aby Satinského ulica ostala trvalo priechodná,“ uviedol starosta.
Ako tvrdí, situácia so „svojvoľným uzavretím Satinského ulice“ nie je nová a na úrad sa pravidelne obracala verejnosť, ktorá prišla o dôležitú pešiu spojnicu. „Ulica pomenovaná po významnej osobnosti, akou bol Julo Satinský, sa zmenila na uzavretý priestor, ktorý prestal plniť svoju základnú verejnú funkciu. To považujem za problém nielen praktický, ale aj hodnotový,“ poznamenal Vagač. Deklaroval, že mestská časť v tejto veci konala v rámci zákonných kompetencií ako orgán štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami.
Primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti uviedol, že sa odstránil plot, ktorý roky blokoval Satinského ulicu. „Obyvatelia širšieho susedstva, ale aj pacienti nemocnice či žiaci a žiačky blízkeho gymnázia tak museli medzi Dunajskou a Cintorínskou chodiť zbytočnou obchádzkou. Po novom je už ulica priechodná pre chodcov, naďalej však zostane neprejazdná pre vozidlá, čiže ani obyvatelia dotknutej bytovky sa nemusia obávať nárastu hluku z motorových vozidiel,“ poznamenal.
Ako podotkol, po vybudovaní novej nemocnice obyvatelia priľahlej bytovky v roku 2016 prehradili ulicu oplotením bez relevantného povolenia. „Ulica pomenovaná po významnej osobnosti verejného a kultúrneho života tak nemohla plniť svoju základnú funkciu verejného prepojenia medzi Dunajskou a Cintorínskou. Obyvatelia Dunajskej a okolia preto roky volali po vyriešení tohto problému, ktorý komplikoval ich každodenné fungovanie,“ uviedol Vallo.
Mestská časť Staré Mesto v rámci kontroly podľa primátora konštatovala, že plot a bránka neboli umiestnené v súlade so zákonom ani s územnoplánovacou dokumentáciou a vyzvala mesto aj vlastníkov k odstráneniu plota. „Mesto ako správca komunikácie preto dnes v stanovenej lehote pristúpilo k jeho odstráneniu a spriechodnilo túto krátku ulicu,“ spresnil Vallo.
Satinského ulica sa nachádza v bratislavskom Starom Meste blízko Univerzitnej nemocnice - Nemocnice sv. Michala. Od roku 2015 je pomenovaná po hercovi a komikovi Júliusovi Satinskom. Je pešou spojnicou medzi Dunajskou a Cintorínskou ulicou. Zatarasili ju však majitelia pozemkov pod komunikáciou, pretože nechceli, aby popod ich bytový dom chodili ľudia. Podľa denníka Sme chcú pondelkový zásah samosprávy zvrátiť a pripravujú právne kroky.
