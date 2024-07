SAV: Invázny komár tigrovaný má v Bratislave lokálnu populáciu

Bratislava 3. júla (TASR) - Invázny ázijský komár tigrovaný si vytvoril v Bratislave lokálnu populáciu. V bratislavskom Ružinove, kde ho vlani zaznamenali, dokázal podľa prvých výsledkov monitoringu prezimovať a usídlil sa tam. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Monika Tináková. Na overení prezimovania invázneho komára spolupracujú vedci Biomedicínskeho centra SAV s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy.



"Ázijský tigrovaný komár bol zaznamenaný aj tento rok na rovnakých lokalitách v Ružinove. Našli sa samičky aj samce a čerstvo nakladené vajíčka," priblížila Viktória Čabanová z Biomedicínskeho centra SAV. Doplnila, že od slovenských druhov komárov je ľahko rozoznateľný, pretože je čisto čierny, so snehovobielymi prúžkami na nohách, bez škvŕn na krídlach a s bielym pásikom na hrudi a hlave. Na Slovensku zaznamenali podľa vedkyne tento druh komára už aj v roku 2012 v okolí Košíc. Vtedy sa mu ale na Slovensku nepodarilo usídliť.



Čabanová momentálne pracuje na porovnaní DNA jedincov. Na základe toho môže zistiť, z ktorých krajín sa komáre dostali na Slovensko. Výsledky budú podľa SAV známe do niekoľkých týždňov.



Pre zabránenie šírenia vírusov je dôležité eliminovať tohto komára hneď na začiatku a nedovoliť, aby sa na Slovensku trvalo usídlil a množil, vysvetlila Čabanová. "Najviac sa mu darí v človekom vytvorených liahniskách - kontajneroch a nádobách s malým množstvom vody, kvetináčoch, odkvapoch, kanalizácii či v odpade naplnenom vodou. Preto je zníženie jeho počtu a zastavenie jeho rozmnožovania v rukách všetkých obyvateľov," podotkla.



Proti inváznym komárom sa dá bojovať pomocou jednoduchých krokov. Vedci odporúčajú ľuďom dôkladne hľadať potenciálne liahniská. V okolí domov sa pravidelne nachádza veľký počet nádob, v ktorých sa zadržiava dažďová voda. Je potrebné zbierať odpadky a eliminovať skládky. Odprataním takéhoto odpadu a jeho triedením sa podľa SAV výrazne znižujú šance pre invázne komáre, ktoré ich vidia ako možné liahniská.



"Informujte svoje okolie v prípade zaznamenaného výskytu. Vždy skontrolujte auto a svoju batožinu pred odjazdom z cudzej krajiny, či sa v nich nenachádzajú komáre ako nechcený suvenír," poradila Čabanová. Apeluje tiež na verejnosť, aby sa zapojila do monitoringu inváznych komárov pomocou mobilnej aplikácie Mosquito Alert.



Komár tigrovaný sa rozšíril z Ázie do celého sveta prostredníctvom dovozu tovaru, napríklad pneumatík. Prenáša 22 rôznych vírusov vrátane exotických vírusov dengue, chikingunya, Zika alebo žltá zimnica. Na Slovensku cirkuluje západonílsky vírus a vírus Usutu. Exotické vírusy ako dengue, chikungunya a Zika sa u nás lokálne nešíria, tvrdia vedci. Všetky doterajšie ľudské prípady nákazy sú podľa nich importované. "Komár je len potenciálnym prenášačom, ale nie zdrojom nákazy, takže jeho výskyt neznamená automaticky šírenie prenosných ochorení," doplnili.