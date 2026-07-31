< sekcia Regióny
SAV otvorila v júli svoje laboratóriá mladým vedeckým talentom
Ôsmy ročník LŠMV sa konal od 13. do 17. júla v 11 ústavoch SAV v Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 31. júla (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) otvorila v júli svoje laboratóriá mladým vedeckým talentom. Hostila dve podujatia pre stredoškolákov a žiakov druhého stupňa základných škôl z celého Slovenska - Letnú školu mladých vedcov (LŠMV) a Letnú polymérnu školu (LPŠ). TASR o tom informoval hovorca SAV Jozef Bednár.
Ôsmy ročník LŠMV sa konal od 13. do 17. júla v 11 ústavoch SAV v Bratislave. „Zúčastnilo sa jej 47 žiakov a žiačok. Program zahŕňal prácu v laboratóriách, odborné prednášky, exkurziu vo Volkswagene aj spoločnú opekačku s prednáškou WWF o ochrane lesov. Záverečný deň patril prezentácii projektov a odovzdávaniu certifikátov,“ priblížil hovorca.
O týždeň neskôr, od 21. do 24. júla, sa v priestoroch Ústavu polymérov SAV na Patrónke uskutočnil tretí ročník LPŠ. „Z 33 prihlásených stredoškolákov bolo vybraných šestnásť, ktorí si vyskúšali prácu s modernou infraštruktúrou - od základov laboratórnej práce cez nanotechnológie až po výrobu šperkov z recyklovaných PET fliaš či testovanie antibakteriálnych materiálov. Súčasťou programu bola aj návšteva slovenského superpočítača PERUN a spolupráca s vedcami z Chemického ústavu SAV,“ uviedol hovorca.
Ako skonštatoval, mimoriadny podiel na úspechu podujatia malo Oddelenie syntézy a charakterizácie polymérov Ústavu polymérov SAV. Vyzdvihol, že napriek tomu, že má len deväť vedeckých pracovníkov, dokázalo individuálne viesť až 14 študentov v siedmich dvojiciach pracujúcich na projektoch z polymérnej chémie - od výskumu hydrogélov cez radikálovú polymerizáciu až po netkané textílie.
Predseda SAV Martin Venhart označil investíciu do mladých ľudí, ktorí prejavujú záujem o vedu, za rovnako dôležitú ako výskumné projekty akadémie. „Letná škola mladých vedcov aj Letná polymérna škola ukazujú, že SAV dokáže byť otvoreným miestom pre ďalšiu nádejnú generáciu vedcov. Som rád, že o naše laboratóriá je medzi mladými taký veľký záujem,“ dodal na margo oboch aktivít.
Ôsmy ročník LŠMV sa konal od 13. do 17. júla v 11 ústavoch SAV v Bratislave. „Zúčastnilo sa jej 47 žiakov a žiačok. Program zahŕňal prácu v laboratóriách, odborné prednášky, exkurziu vo Volkswagene aj spoločnú opekačku s prednáškou WWF o ochrane lesov. Záverečný deň patril prezentácii projektov a odovzdávaniu certifikátov,“ priblížil hovorca.
O týždeň neskôr, od 21. do 24. júla, sa v priestoroch Ústavu polymérov SAV na Patrónke uskutočnil tretí ročník LPŠ. „Z 33 prihlásených stredoškolákov bolo vybraných šestnásť, ktorí si vyskúšali prácu s modernou infraštruktúrou - od základov laboratórnej práce cez nanotechnológie až po výrobu šperkov z recyklovaných PET fliaš či testovanie antibakteriálnych materiálov. Súčasťou programu bola aj návšteva slovenského superpočítača PERUN a spolupráca s vedcami z Chemického ústavu SAV,“ uviedol hovorca.
Ako skonštatoval, mimoriadny podiel na úspechu podujatia malo Oddelenie syntézy a charakterizácie polymérov Ústavu polymérov SAV. Vyzdvihol, že napriek tomu, že má len deväť vedeckých pracovníkov, dokázalo individuálne viesť až 14 študentov v siedmich dvojiciach pracujúcich na projektoch z polymérnej chémie - od výskumu hydrogélov cez radikálovú polymerizáciu až po netkané textílie.
Predseda SAV Martin Venhart označil investíciu do mladých ľudí, ktorí prejavujú záujem o vedu, za rovnako dôležitú ako výskumné projekty akadémie. „Letná škola mladých vedcov aj Letná polymérna škola ukazujú, že SAV dokáže byť otvoreným miestom pre ďalšiu nádejnú generáciu vedcov. Som rád, že o naše laboratóriá je medzi mladými taký veľký záujem,“ dodal na margo oboch aktivít.