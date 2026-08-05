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SAV pokračuje vo výskume neolitického sídliska vo Vrábľoch

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Archeológovia v úzkej spolupráci s antropológmi postupne odkrývajú, dokumentujú a analyzujú kostrové pozostatky nachádzajúce sa na dne priekopy opevnenej neolitickej osady.

Autor TASR
Vráble 5. augusta (TASR) - Vedci z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) a Univerzity v Kieli (Nemecko) pokračujú vo výskume neolitického sídliska vo Vrábľoch v okrese Nitra. Počas letných mesiacov sa ich pozornosť sústreďuje na areál I, priekopami ohradenú osadu, informovala Alena Bistáková z Archeologického ústavu SAV.

Výskum rozsiahleho komplexu troch sídlisk z mladšej doby kamennej aktuálne odkrýva ďalšiu časť vonkajšej priekopy medzi vchodmi 1 a 2, v ktorej boli už v predchádzajúcich výskumných sezónach objavené kostrové pozostatky neolitických ľudí. Telá mŕtvych boli vhodené do priekopy bez hláv.

Archeológovia v úzkej spolupráci s antropológmi postupne odkrývajú, dokumentujú a analyzujú kostrové pozostatky nachádzajúce sa na dne priekopy opevnenej neolitickej osady.

Výnimočnosť nálezu v európskom kontexte podčiarkuje aj počet objavených jedincov. „Spolu sme doteraz odkryli a preskúmali viac ako 100 skeletov s chýbajúcimi lebkami,“ zosumarizovala Bistáková.

Pozornosť odborníkov pútajú aj riečne okruhliaky, ktoré sa nachádzajú vo výplni vnútornej priekopy, ako aj spôsob vyhĺbenia vonkajšej priekopy v severnej časti ohradenia. Tá bola na tomto mieste vytvorená napriek výskytu štrkovej geologickej vrstvy, ktorá musela budovanie priekopy výrazne sťažovať. Vedci sa domnievajú, že v oboch prípadoch nejde o náhodné javy, ale o výsledok premyslenej činnosti obyvateľov osady.

Pokračujúci výskum pomáha lepšie objasniť nielen výstavbu opevnenia, ale aj sociálne a rituálne praktiky ľudí, ktorí vo Vrábľoch žili pred viac než sedemtisíc rokmi.
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