SAV: Prvé výsledky projektu Living Labs sú pozitívne
V Mlyňanoch vznikol priestor, kde sa v reálnych podmienkach testujú, porovnávajú a demonštrujú nové prístupy k hospodáreniu s pôdou a krajinou.
Autor TASR
Vieska nad Žitavou 28. januára (TASR) - Vedci Slovenskej akadémie vied (SAV) oživujú na pôde Arboréta Mlyňany vo Vieske nad Žitavou v okrese Zlaté Moravce regeneratívne poľnohospodárstvo. Prvé výsledky projektu Living Labs of Regenerative Agriculture and Agroforestry (Živé laboratóriá regeneratívneho poľnohospodárstva a agrolesníctva) sú mimoriadne pozitívne, zhodnotil Peter Ferus z oddelenia dendrobiológie Ústavu ekológie lesa SAV.
Regeneratívne poľnohospodárstvo predstavuje moderný a udržateľný spôsob hospodárenia, ktorého cieľom nie je len zmierňovať negatívne dosahy konvenčného farmárčenia na prírodu, ale aj aktívne zlepšovať stav pôdy, vody a biodiverzity. Stavia na dlhodobej udržateľnosti, prirodzených procesoch a princípe živej pôdy ako základu zdravej krajiny. Účinky týchto prístupov môže ešte znásobiť prítomnosť stromov na poľnohospodárskej pôde - agrolesníctvo.
V Mlyňanoch vznikol priestor, kde sa v reálnych podmienkach testujú, porovnávajú a demonštrujú nové prístupy k hospodáreniu s pôdou a krajinou. Na polhektárovom pozemku rastú v radoch agáty, levandule a byliny a medzi nimi poľnohospodárske plodiny. „Nepoužívame žiadne pesticídy, okrem predsejbovej prípravy, ani organické či anorganické hnojivá. Ide o návrat od priemyselného poľnohospodárstva k prírodnému hospodáreniu, ktoré má významný efekt pre biodiverzitu,“ povedal Ferus.
Na Slovensku ide o stále ojedinelý prístup v hospodárení, hoci sa osveta v tejto oblasti postupne dostáva k čoraz väčšiemu počtu farmárov. „Pestovanie plodín bez hlbokého obrábania pôdy prispieva k akumulácii uhlíka, čo zlepšuje vodozádržnú schopnosť pôdy. Permanentný rastlinný kryt ju zároveň chráni pred eróziou,“ skonštatoval Ferus.
