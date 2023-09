SAV: V rámci osláv 77. výročia existencie ÚESA sa konal Laudačný deň

Bratislava 20. septembra (TASR) - V rámci osláv 77. výročia existencie Ústavu etnológie a sociálnej antropológie (ÚESA) Slovenskej akadémie vied (SAV) sa v Bratislave uskutočnil Laudačný deň. Počas tohto podujatia boli predstavené nové publikácie a ocenené osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju ústavu. Do Siene slávy bolo tiež uvedených viacero expertov z oblasti etnológie a sociálnej antropológie. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.



"Náš ústav sa v priebehu rokov stal lídrom na európskej scéne a v niektorých oblastiach dosiahol métu svetového hráča. Hoci každé obdobie malo svoje špecifiká, dejinami ústavu sa ako zlatá niť nesie úprimné zapálenie a radosť z vedeckej práce, chuť prekračovať a posúvať hranice poznania, vzájomná podpora, hodnota tímu a chuť spoluvytvárať dobré pracovné prostredie," zdôraznila pri úvodnom príhovore riaditeľka ústavu Tatiana Zachar Podolinská.



Predstavená bola publikácia v anglickom jazyku s názvom Story of Cohesion (Príbeh súdržnosti). Táto 432-stranová publikácia mapuje dejiny inštitúcie v socialistickom a postsocialistickom období v strednej Európe. Popisuje kľúčové generácie ústavu a historické dáta spolu so spomienkami aktérov. Okrem toho bola na Laudačnom dni predstavená publikácia jubilantky Rastislavy Stoličnej s názvom Bavilo ma byť etnografkou.



Podujatie bolo inovatívne tým, že zaviedlo Sieň slávy pre významných expertov. Prvých 13 ocenení in memoriam bolo do nej slávnostne uvedených. Medzi ocenenými boli Soňa Burlasová, Božena Filová, Viera Gašparíková, Emília Horváthová, Mária Kosová, Soňa Kovačevičová, Milada Kubová, Milan Leščák, Andrej Melicherčík, Ján Mjartan, Ján Podolák, Elena Prandová a Rudolf Žatko.



Ústav tiež udelil deväť ocenení za rozvoj ústavu a infraštruktúry vedy. Podujatie ukončilo premietnutie dokumentárneho filmu o ústave predstavujúceho aktuálne portfólio ústavu a jeho kľúčové výskumné línie.