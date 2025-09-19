Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SAV vyhlásila architektonické súťaže na tri budovy na Patrónke

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bývalý predseda SAV Pavol Šajgalík vlani informoval, že SAV chce pretvoriť areál na Patrónke.

Autor TASR
Bratislava 19. septembra (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) vyhlásila architektonické súťaže návrhov, ktoré určia podobu budovy predsedníctva, pavilónu spoločenských vied a pavilónu Centra experimentálnej medicíny na bratislavskej Patrónke. Nadväzuje tým na urbanistickú štúdiu zo súťaže z roku 2023. „Má ísť o špičkovú architektúru, ktorá zapadne do areálu a vyrieši priestorové potreby pre viacero pracovísk SAV,“ informovala TASR hovorkyňa SAV Monika Tináková.

„Pre nás je nesmierne dôležité, aby sa z tohto priestoru stalo komfortné a moderné miesto pre prácu, ktoré priťahuje talentovaných vedcov a vedkyne a zároveň je lokalitou oddychu a spoznávania vedy aj pre verejnosť. Areál SAV by mal byť ukážkovým príkladom vedeckého kampusu budúcnosti a vyhlásením architektonickej súťaže sme dnes o krok bližšie k splneniu tohto cieľa,“ uviedol predseda SAV Martin Venhart.

Tináková pripomenula, že na výstavbe areálu SAV na Patrónke pracovali v 50. rokoch a ďalších desaťročiach slovenskí architekti ako Karol Paluš, Martin Kusý či Stanislav Talaš. „Dnes v areáli nájdeme hodnotnú architektúru, ako napríklad budovu Chemického ústavu od spomenutého Karola Paluša, veľkoryso koncipované zelené priestranstvá aj umelecké diela od popredných slovenských autorov. Staršie urbanistické koncepcie však neboli realizované v plnej miere,“ vysvetlila.

Za víťazným súťažným urbanistickým návrhom z roku 2023 stojí ateliér gro architekti spolu s britským Studio Egret West. V kampuse SAV navrhujú po obvode areálu odkloniť automobilovú dopravu, otvoriť ústredný priestor pre peších či vytvoriť verejný park Helix. „Výsledok práce bol prijatý terajším predsedníctvom ako podklad pre rozvoj areálu, v aktuálnych súťažiach sa už pokračuje v jeho intenciách,“ poznamenala Tináková.

Bývalý predseda SAV Pavol Šajgalík vlani informoval, že SAV chce pretvoriť areál na Patrónke. Vedcom z rôznych odvetí by mal priniesť priestor pre prácu, relaxáciu či komunikáciu. Zámerom je tiež sprístupniť verejnosti novú oddychovú zónu.
