< sekcia Regióny
SAV vyhlásila architektonické súťaže na tri budovy na Patrónke
Bývalý predseda SAV Pavol Šajgalík vlani informoval, že SAV chce pretvoriť areál na Patrónke.
Autor TASR
Bratislava 19. septembra (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) vyhlásila architektonické súťaže návrhov, ktoré určia podobu budovy predsedníctva, pavilónu spoločenských vied a pavilónu Centra experimentálnej medicíny na bratislavskej Patrónke. Nadväzuje tým na urbanistickú štúdiu zo súťaže z roku 2023. „Má ísť o špičkovú architektúru, ktorá zapadne do areálu a vyrieši priestorové potreby pre viacero pracovísk SAV,“ informovala TASR hovorkyňa SAV Monika Tináková.
„Pre nás je nesmierne dôležité, aby sa z tohto priestoru stalo komfortné a moderné miesto pre prácu, ktoré priťahuje talentovaných vedcov a vedkyne a zároveň je lokalitou oddychu a spoznávania vedy aj pre verejnosť. Areál SAV by mal byť ukážkovým príkladom vedeckého kampusu budúcnosti a vyhlásením architektonickej súťaže sme dnes o krok bližšie k splneniu tohto cieľa,“ uviedol predseda SAV Martin Venhart.
Tináková pripomenula, že na výstavbe areálu SAV na Patrónke pracovali v 50. rokoch a ďalších desaťročiach slovenskí architekti ako Karol Paluš, Martin Kusý či Stanislav Talaš. „Dnes v areáli nájdeme hodnotnú architektúru, ako napríklad budovu Chemického ústavu od spomenutého Karola Paluša, veľkoryso koncipované zelené priestranstvá aj umelecké diela od popredných slovenských autorov. Staršie urbanistické koncepcie však neboli realizované v plnej miere,“ vysvetlila.
Za víťazným súťažným urbanistickým návrhom z roku 2023 stojí ateliér gro architekti spolu s britským Studio Egret West. V kampuse SAV navrhujú po obvode areálu odkloniť automobilovú dopravu, otvoriť ústredný priestor pre peších či vytvoriť verejný park Helix. „Výsledok práce bol prijatý terajším predsedníctvom ako podklad pre rozvoj areálu, v aktuálnych súťažiach sa už pokračuje v jeho intenciách,“ poznamenala Tináková.
Bývalý predseda SAV Pavol Šajgalík vlani informoval, že SAV chce pretvoriť areál na Patrónke. Vedcom z rôznych odvetí by mal priniesť priestor pre prácu, relaxáciu či komunikáciu. Zámerom je tiež sprístupniť verejnosti novú oddychovú zónu.
„Pre nás je nesmierne dôležité, aby sa z tohto priestoru stalo komfortné a moderné miesto pre prácu, ktoré priťahuje talentovaných vedcov a vedkyne a zároveň je lokalitou oddychu a spoznávania vedy aj pre verejnosť. Areál SAV by mal byť ukážkovým príkladom vedeckého kampusu budúcnosti a vyhlásením architektonickej súťaže sme dnes o krok bližšie k splneniu tohto cieľa,“ uviedol predseda SAV Martin Venhart.
Tináková pripomenula, že na výstavbe areálu SAV na Patrónke pracovali v 50. rokoch a ďalších desaťročiach slovenskí architekti ako Karol Paluš, Martin Kusý či Stanislav Talaš. „Dnes v areáli nájdeme hodnotnú architektúru, ako napríklad budovu Chemického ústavu od spomenutého Karola Paluša, veľkoryso koncipované zelené priestranstvá aj umelecké diela od popredných slovenských autorov. Staršie urbanistické koncepcie však neboli realizované v plnej miere,“ vysvetlila.
Za víťazným súťažným urbanistickým návrhom z roku 2023 stojí ateliér gro architekti spolu s britským Studio Egret West. V kampuse SAV navrhujú po obvode areálu odkloniť automobilovú dopravu, otvoriť ústredný priestor pre peších či vytvoriť verejný park Helix. „Výsledok práce bol prijatý terajším predsedníctvom ako podklad pre rozvoj areálu, v aktuálnych súťažiach sa už pokračuje v jeho intenciách,“ poznamenala Tináková.
Bývalý predseda SAV Pavol Šajgalík vlani informoval, že SAV chce pretvoriť areál na Patrónke. Vedcom z rôznych odvetí by mal priniesť priestor pre prácu, relaxáciu či komunikáciu. Zámerom je tiež sprístupniť verejnosti novú oddychovú zónu.