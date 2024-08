SAV:Výsledky analýzy DNA komára tigrovaného by mali byť koncom augusta

Bratislava 15. augusta (TASR) - Výsledky analýzy DNA jedincov ázijského komára tigrovaného by mali byť známe koncom augusta. Pre TASR to priblížila z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) Ela Rybárová. Podotkla, že prezimovanie a rozmnožovanie spomínaného komára potvrdili v bratislavskom Ružinove.



"Výskyt tohto komára však verejnosť nahlásila aj v iných mestských častiach Bratislavy, ako aj v iných častiach Slovenska," uviedla Rybárová. Najaktuálnejšie informácie o nahlásených a potvrdených prípadoch výskytu tigrovaného komára je podľa nej možné nájsť na mape v mobilnej aplikácii Mosquito Alert.



Rozšírený a početnejší ako tigrovaný komár je poďla Biomedicínskeho centra SAV invazívny komár Aedes japonicus japonicus. O jeho výskyte informovali prvýkrát v roku 2021.



"Samotný Aedes japonicus japonicus môže prenášať u nás zatiaľ nepôvodné vírusy, ako napríklad vírusy japonskej encefalitídy, chikungunya, dengue alebo aj Zika," ozrejmila Rybárová. Pre Slovensko podľa jej slov predstavuje najmä riziko prenosu už cirkulujúcich patogénov na našom území. Ide napríklad o západonílsky vírus, ktorý bol zaznamenaný najmä na juhu Slovenska. "V súčasnosti sa v spolupráci s úradmi verejného zdravotníctva venujeme prvému celoslovenskému monitoringu západonílskeho vírusu a vírusu Usutu v komároch," dodala.



Komár tigrovaný sa rozšíril z Ázie do celého sveta prostredníctvom dovozu tovaru, napríklad pneumatík. Prenáša 22 rôznych vírusov vrátane exotických vírusov dengue, chikingunya, Zika alebo žltá zimnica.