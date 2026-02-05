< sekcia Regióny
SAV zverejnila víťazné návrhy troch budov budúceho vedeckého kampusu

Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) zverejnila víťazné návrhy troch budov budúceho vedeckého kampusu na Patrónke v Bratislave. Odprezentovali ich zástupcovia architektonických ateliérov na štvrtkovej tlačovej konferencii. Návrhy sa týkajú budovy Predsedníctva SAV, pavilónu Spoločenských vied SAV a pavilónu Centra experimentálnej medicíny SAV. Raz majú byť súčasťou moderného vedeckého kampusu.
„Hlavným dôvodom, prečo sme vôbec pristúpili k riešeniu otázky revitalizácie areálu na Patrónke, je to veľké množstvo provizórnych riešení, ktoré tu už máme. Ústavy máme často v nevyhovujúcich priestoroch,“ uviedol predseda SAV Martin Venhart s tým, že v súčasnosti areál nezodpovedá požiadavkám na moderný vedecký kampus. Architektonické súťaže vyhlásené SAV nadviazali na urbanisticko-krajinársku koncepciu areálu, ktorá vznikla v medzinárodnej súťaži v roku 2023 a v súčasnosti slúži ako dlhodobý rozvojový plán areálu SAV.
Ako priblížil predseda poroty Juraj Palovič, do troch súťaží sa prihlásilo 37 súťažných návrhov. „Bola to anonymná súťaž, porota ju hodnotila tri dni, každý deň sme hodnotili jednu súťaž,“ podotkol. Hlavná architektka SAV Henrieta Moravčíková vyzdvihla, že každý víťazný architektonický návrh nadväzuje na pôvodnú architektúru areálu, ktorej autormi boli najlepší slovenskí architekti. Rovnako podľa nej rozvíjajú ideu moderného kampusu definovanú urbanistickou štúdiou.
SAV plánuje vystaviť všetky súťažné návrhy spolu s hodnotením poroty v priestoroch areálu na Patrónke. S víťazmi jednotlivých súťaží vstúpi SAV do priameho rokovacieho konania s cieľom rozpracovať návrhy do štúdií uskutočniteľnosti a následne projektovej dokumentácie. Výstavba nových budov je predbežne plánovaná na roky 2028 - 2030 a predstavuje kľúčový krok k vytvoreniu plnohodnotného vedeckého kampusu, ktorý poskytne dôstojné podmienky pre vedcov, priláka mladé talenty a posilní medzinárodnú konkurencieschopnosť slovenskej vedy.
