SAV zverejnila víťazné návrhy troch budov budúceho vedeckého kampusu

Na snímke zástupcovia víťazov troch architektonických súťaží na tri budovy v areáli SAV, zľava Petr Pelčák z Pelčák a partner architekti, s.r.o (Pavilón Centra experimentálnej medicíny SAV), Jan Kubát z ohboi, s.r.o. (Budova predsedníctva SAV) a Marián Stanislav z MAPA architekti, s.r.o. (Pavilón spoločenských vied) počas tlačovej konferencie Slovenskej akadémie vied (SAV), na ktorej boli predstavené víťazné architektonické riešenia troch budov budúceho vedeckého kampusu na Patrónke. V Bratislave, 5. februára 2026. Foto: TASR - Maroš Herc

SAV plánuje vystaviť všetky súťažné návrhy spolu s hodnotením poroty v priestoroch areálu na Patrónke.

Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) zverejnila víťazné návrhy troch budov budúceho vedeckého kampusu na Patrónke v Bratislave. Odprezentovali ich zástupcovia architektonických ateliérov na štvrtkovej tlačovej konferencii. Návrhy sa týkajú budovy Predsedníctva SAV, pavilónu Spoločenských vied SAV a pavilónu Centra experimentálnej medicíny SAV. Raz majú byť súčasťou moderného vedeckého kampusu.

Hlavným dôvodom, prečo sme vôbec pristúpili k riešeniu otázky revitalizácie areálu na Patrónke, je to veľké množstvo provizórnych riešení, ktoré tu už máme. Ústavy máme často v nevyhovujúcich priestoroch,“ uviedol predseda SAV Martin Venhart s tým, že v súčasnosti areál nezodpovedá požiadavkám na moderný vedecký kampus. Architektonické súťaže vyhlásené SAV nadviazali na urbanisticko-krajinársku koncepciu areálu, ktorá vznikla v medzinárodnej súťaži v roku 2023 a v súčasnosti slúži ako dlhodobý rozvojový plán areálu SAV.

Ako priblížil predseda poroty Juraj Palovič, do troch súťaží sa prihlásilo 37 súťažných návrhov. „Bola to anonymná súťaž, porota ju hodnotila tri dni, každý deň sme hodnotili jednu súťaž,“ podotkol. Hlavná architektka SAV Henrieta Moravčíková vyzdvihla, že každý víťazný architektonický návrh nadväzuje na pôvodnú architektúru areálu, ktorej autormi boli najlepší slovenskí architekti. Rovnako podľa nej rozvíjajú ideu moderného kampusu definovanú urbanistickou štúdiou.

SAV plánuje vystaviť všetky súťažné návrhy spolu s hodnotením poroty v priestoroch areálu na Patrónke. S víťazmi jednotlivých súťaží vstúpi SAV do priameho rokovacieho konania s cieľom rozpracovať návrhy do štúdií uskutočniteľnosti a následne projektovej dokumentácie. Výstavba nových budov je predbežne plánovaná na roky 2028 - 2030 a predstavuje kľúčový krok k vytvoreniu plnohodnotného vedeckého kampusu, ktorý poskytne dôstojné podmienky pre vedcov, priláka mladé talenty a posilní medzinárodnú konkurencieschopnosť slovenskej vedy.
