SAŽP je partnerom nového klimatického projektu Klíma Best

Banská Bystrica 1. mája (TASR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici je partnerom nového klimatického projektu Klíma Best. Jeho cieľom je priniesť výrazné pozitívne zmeny vo vnímaní, informovanosti a v správaní cieľových skupín v boji proti klimatickej zmene.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa SAŽP Michaela Pšenáková, v rámci projektu prejde úpravou aj areál SAŽP v Banskej Bystrici. Financie poskytne Nórske kráľovstvo prostredníctvom Nórskych grantov, časť pôjde aj zo štátneho rozpočtu a časť prostriedkov poskytne žiadateľ projektu, ktorým je OZ Ekoenergia.



Projekt odštartoval v uplynulých dňoch otváracou konferenciou za účasti odbornej verejnosti, nórskych a slovenských partnerov v sídle agentúry v Banskej Bystrici. „V rámci konferencie odznelo mnoho podnetných myšlienok a niekoľko kľúčových príkladov z praxe, ako môžu malé zmeny v domácnostiach alebo v záhradách, v dopravných návykoch či vykurovaní prispieť k boju proti zmene klímy,“ informuje SAŽP. Jednotlivé aktivity projektu sa budú týkať zadržiavania dažďovej vody, využívania pôdy, obnoviteľnej energie, zeleného a čistého vykurovania, mobility šetrnej ku klíme, zelenej infraštruktúry a ochrany biodiverzity. Praktické opatrenia budú prezentované v Bioklimatickom parku Drienová pri meste Rajec.



Počas trvania projektu prejde zmenou aj areál SAŽP v Banskej Bystrici. „Sídlo agentúry je situované vo frekventovanej časti mesta, nachádza sa medzi budovami viacerých administratívnych organizácií a stredných škôl, okolo ktorých denne prechádzajú zamestnanci, študenti a obyvatelia mesta. Cieľom kampane je zmeniť tento koridor na miesto s nižšou koncentráciou áut a, naopak, s vyššou diverzitou života, biodiverzitou,“ priblížil projekt generálny riaditeľ SAŽP Michal Maco.



Z praktického hľadiska pribudne v areáli agentúry prístrešok na bicykle so zelenou strechou a solárnym nabíjaním, kontajner na povrchové zachytávanie dažďovej vody, stanovištia a napájadlá pre hmyz či vtáky, vysadí sa biodiverzitná lúka s kvitnúcimi druhmi pôvodných rastlín. Tieto opatrenia budú doplnené informačnými podujatiami a propagačno-vzdelávacími materiálmi.



Správcom programu Klíma Best je Ministerstvo životného prostredia SR. Projekt získal grant z Nórska v sume 184.636 eur a je spolufinancovaný sumou 32.583 eur zo štátneho rozpočtu.