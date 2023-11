Bioplynová asociácia upozorňuje na poplašné správy o látke pri Senci

Bratislava 21. novembra (TASR) - Slovenská bioplynová asociácia (SBA) upozorňuje na poplašné, nepravdivé a neodborné informácie týkajúce sa pondelkového (20. 11.) úniku látky z odstavenej bioplynovej stanice pri Senci. Zdôrazňuje, že v žiadnom prípade nejde o nebezpečné chemikálie. Vyvracia tiež špekulácie o ich možnom dosahu na životné prostredie. V stanovisku to konštatuje generálny sekretár SBA Dávid Kančo.



Podotýka, že biomasa v skladovacích nádržiach je tvorená biologicky rozložiteľnými substrátmi (kukuričná siláž, maštaľný hnoj), ktoré uvoľňujú bioplyn. Zvyškový materiál, ktorý sa na plyn nerozloží, sa nazýva digestát. Ide o organické hnojivo, teda materiál, ktorý sa poľnohospodármi bežne zapracúva do pôdy ako výživné ekologické hnojivo. Je to teda náhrada umelých hnojív vyrábaných v chemickom priemysle zo zemného plynu.



"Ak ide o dlhšie odstavenú bioplynovú stanicu, proces tvorby bioplynu je pozastavený. Navyše, digestát je zmiešaný s dažďovou vodou, ktorá jeho koncentráciu a jediný nepríjemný sprievodný jav jeho úniku, zápach, ešte viac znižuje," zdôrazňuje Kančo s tým, že v žiadnom prípade nejde o žiadnu formu chemickej otravy ani kyanovodík.



SBA zároveň ubezpečuje, že v prípade akejkoľvek potreby je pripravená pomôcť zasahujúcim zložkám pri objasnení povahy unikajúceho digestátu a jeho vplyvu na okolitú poľnohospodársku pôdu. Podotýka, že podobne, ako iné komplexné technologické zariadenia, ani bioplynové stanice sa nemôžu úplne vyhnúť nehode. "V tomto prípade sa však hovorí o zavinení človekom, keďže zo skladovacej nádrže bol pravdepodobne odcudzený ventil na potrubí, ktorým sa digestát odčerpával, čo malo za následok jeho únik," vysvetľuj SBA, ktorá vyjadruje ľútosť nad vzniknutou situáciou.



K úniku neznámej látky došlo pondelok krátko pred 15.00 h z doposiaľ nepotvrdených príčin. Do okolia sa podľa informácií zasahujúcich zložiek dostalo približne 500 metrov kubických digestátu. Na mieste udalosti zasahovali hasiči približne do 20.00 h. Ich prácu komplikoval tlak v nádobe, v ktorej sa látka nachádzala.