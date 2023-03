Štiavnické Bane obnovia kláštor i bývalú banícku nemocnicu

Štiavnické Bane 27. marca (TASR) – Dva veľké stavebné projekty plánujú v najbližších mesiacoch rozbehnúť v Štiavnických Baniach v okrese Banská Štiavnica. Tým väčším bude rekonštrukcia kláštora hieronymitánov z 18. storočia za takmer 2 milióny eur, menším obnova bývalej baníckej nemocnice a jej premena na denný stacionár pre seniorov.



"Práve v týchto dňoch sme dostali vyrozumenie z Ministerstva kultúry SR, kde sme z programu Obnovme si svoj dom získali na obnovu kláštora 700.000 eur," povedal TASR starosta Stanislav Neuschl. Spoluúčasť obce by mala tvoriť 20 percent z celkovej vynaloženej sumy.



Ďalšiu podporu na tento projekt chce získať obec z plánu obnovy. "Požiadali sme o jeden milión eur a veríme, že aj tieto prostriedky sa nám podarí získať, pretože iba naplnením oboch zdrojov sa môže celý projekt zrealizovať," priblížil starosta. "Ak všetko pôjde podľa plánu, kláštor by mohol byť obnovený na jeseň 2024," dodal.



Obec v uplynulých desaťročiach využívala kláštor na kino a mala tam aj knižnicu. Predtým tam bola fara. Kostol, ktorý tvorí jednu časť objektu, bol postavený v roku 1754. V objekte by malo vzniknúť kultúrne centrum obce a ubytovací priestor, keďže do obce prichádza veľa návštev a samospráva ich nemá kde ubytovať. Knižnica ostane po rekonštrukcii zachovaná a vznikne tam aj nová galéria. Obnoví sa tiež nádvorie kláštora.



Na prestavbu bývalej baníckej nemocnice na denný stacionár s kapacitou 15 klientov získala obec dotáciu z eurofondov. "Celé to bude stáť aj so spoluúčasťou obce približne 440.000 eur," uviedol Neuschl. "Momentálne prebieha kontrola verejného obstarávania. Ak všetko dobre dopadne, do roka by mohla byť prestavba hotová," dodal.