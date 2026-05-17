SBM chystá komentovanú prehliadku výstavy Leonardova Posledná večera
Autor návštevníkov osobne prevedie výstavnými priestormi a poodhalí detaily svojej dlhoročnej práce.
Autor TASR
Banská Štiavnica 17. mája (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici pripravuje komentovanú prehliadku výstavy Leonardova Posledná večera. V stredu 27. mája budú mať návštevníci možnosť v priestoroch Starého zámku stretnúť akademického maliara Stanislava Lajdu, ktorý návštevníkom priblíži svoju cestu rekonštrukcie jedného z najznámejších diel histórie - Poslednej večere od Leonarda da Vinciho.
Ako informovalo múzeum, program podujatia bude rozdelený do dvoch blokov. Dopoludnie o 10.00 h bude vyhradené najmä pre pedagógov a študentov stredných škôl. „Pôjde o jedinečnú príležitosť pre mladých ľudí pochopiť nielen technickú náročnosť reštaurátorskej a umeleckej práce, ale aj hĺbku symboliky, ktorú do svojho diela vložil samotný da Vinci,“ avizujú múzejníci s tým, že popoludní o 15.00 h zase privítajú širokú verejnosť.
Súčasťou oboch stretnutí bude beseda spojená s komentovanou prehliadkou výstavy Leonardova Posledná večera: Stanislav Lajda a jeho rekonštrukcia. „Autor návštevníkov osobne prevedie výstavnými priestormi a poodhalí detaily svojej dlhoročnej práce, počas ktorej skúmal každý milimeter originálu, aby mu dokázal vdýchnuť pôvodnú podobu a farebnosť,“ dodali múzejníci.
