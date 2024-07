V Banskej Štiavnici ukážu viaceré zreštaurované umelecké diela

Banská Štiavnica 25. júla (TASR) - Po ukončení projektu Pomoc pre Galériu Jozefa Kollára budú začiatkom augusta v Banskej Štiavnici prezentovať viaceré zreštaurované umelecké diela. TASR o tom informovalo Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici.



Dodalo, že podujatie bude 1. augusta v galérii. Ukážu zreštaurované umelecké diela Edmunda Gwerka a obrazy z 18. až 19. storočia zo zbierky SBM - Umelecká história. Zbierkové predmety podľa múzea zreštaurovali skúsení reštaurátori a reštaurátorky.



Pre vlaňajší marcový požiar viacerých budov na Námestí Svätej Trojice v Banskej Štiavnici zamestnanci a dobrovoľníci evakuovali celú zbierku - Umeleckú históriu z expozičných a depozitárnych priestorov galérie. Spolu to bolo podľa SBM takmer 6000 kusov. Zbierkové predmety dočasne uložili v priestoroch Starého zámku a v Slovenskej národnej galérii vo Zvolene. Časť odborne ošetrili, konzervovali a reštaurovali pracovníci Slovenského národného múzea v Bojniciach a Maďarskej národnej galérie - Múzea pekných umení v Budapešti. "Po ukončení stavebných, sanačných a maliarskych prác v expozičných a depozitárnych priestoroch v galérii zbierkové predmety opätovne previezli zo Starého zámku späť do Galérie J. Kollára a tiež do depozitárnych priestorov v Kammerhofe," zdôraznila.



Požiar v historickom centre Banskej Štiavnice vypukol 18. marca 2023 dopoludnia v jednej z historických budov, postupne sa rozšíril a poškodil sedem objektov.