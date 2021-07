Festival Scénická žatva sa vracia do Martina, prinesie aj galaprogram

Martin 15. júla (TASR) - Festival neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu Scénická žatva 2021 sa vracia do Martina. Súčasťou 99. ročníka bude slávnostný galaprogram, na ktorom prisľúbili účasť slovenskí divadelníci Jana Oľhová, Stanislav Štepka, Vladimír Štefko či Jakub Nvota. Podujatie sa uskutoční od stredy 25. do nedele 29. augusta. TASR o tom informovala Alexandra Žilavá z Národného osvetového centra (NOC), ktoré je organizátorom festivalu.



Ochotnícka divadelná sezóna vrcholí v Martine od 70. rokov minulého storočia. Vlani sa tradícia pre pandémiu prerušila a Scénická žatva sa presunula do online priestoru. "Veľmi sa tešíme, že sa opäť môžeme vrátiť do mesta s bohatou divadelnou minulosťou. Aj keď stále platia obmedzenia maximálneho počtu divákov v sálach, veríme, že Martinčania si do divadiel nájdu cestu," povedal generálny riaditeľ NOC Erik Kriššák.



Dôsledky pandémie ovplyvnia aj program 99. ročníka podujatia. "Na Scénickej žatve sa vždy stretávajú víťazi z celoslovenských divadelných postupových súťaží, ktoré boli pre tohtoročnú epidemiologickú situáciu presunuté až na jeseň. Program preto zostavila programová rada spomedzi približne 150 inscenácií, ktoré sú divadelníci pripravení uviesť aj po pandémii," priblížila Žilavá.



Záujemcovia sa môžu prihlásiť do tvorivých divadelných dielní, ktoré budú počas celého festivalu. Súčasťou podujatia bude aj presunutá premiéra slávnostného galaprogramu v réžii Jozefa Krasulu pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020. "Program atraktívnou formou zdôrazňuje prepojenie slovenského amatérskeho a profesionálneho divadla. Piesne napísali Jakub Nvota s Kamilom Mikulčíkom priamo pre tento program, ktorý obsahuje aj diskusie so zaujímavými hosťami, ankety, ale i vystúpenia amatérskych divadelníkov. To všetko sa deje na pôsobivej scéne, ktorej autorom je filmový architekt a divadelný scénograf Fero Lipták," načrtol Krasula.



Pre návštevníkov festivalu bude pripravená aj na výstava, ktorá vzdáva poctu slovenskému ochotníckemu divadlu. Kompletný program festivalu a ďalšie informácie budú postupne zverejňovať na www.scenickazatva.eu.