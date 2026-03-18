Scénický program a výstava pripomenú 500. výročie bitky pri Moháči
Pôjde o scénicko-dramatický program pietneho charakteru, ktorý je zameraný na splynutie vojenskej histórie, dejín gastronómie a renesančného stolovania.
Autor TASR
Šurany 18. marca (TASR) - Inscenovaný program i výstava v synagóge v Šuranoch pripomenú 500. výročie bitky pri Moháči, v ktorej v roku 1526 osmanské vojská porazili armádu uhorského kráľa Ľudovíta II. Jagelovského. Podujatie s názvom Posledná večera 1526 sa začne v stredu o 18. hodine.
Pôjde o scénicko-dramatický program pietneho charakteru, ktorý je zameraný na splynutie vojenskej histórie, dejín gastronómie a renesančného stolovania. „Návštevníci uvidia výstavu s ukážkou stolovania a desiatimi panelmi o padlých hrdinoch počas celej doby trvania osmansko-tureckej expanzie. Výstava potrvá do 27. marca,“ uviedol autor programu, historik a riaditeľ mestského kultúrneho strediska Miroslav Eliáš.
Podujatie je zároveň pripomienkou 500. výročia narodenia šľachtica a bojovníka Šimona Forgáča z Gýmeša, ktorý pôsobil v Šuranoch a dlhé roky zastával aj funkciu kráľovského pohárnika. „Preto verejnosti v spolupráci s vinárom Františkom Švecom predstavíme aj limitovanú edíciu vína pod názvom Forgáčov kalich,“ povedal Eliáš.
Maďarské mesto Moháč je od Šurian vzdialené stovky kilometrov. Udalosti, ktoré sa pri ňom pred 500 rokmi odohrali, sú podľa Eliáša súčasťou aj šurianskych dejín. „Veď v tejto tragickej bitke okrem kráľa Ľudovíta II. Jagelovského zahynul aj šuriansky hradný pán Peter Korlátsky, ktorý v nej v bojoval so svojou družinou,“ dodal historik.
