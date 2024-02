Schengenskú hranicu budú strážiť aj dve bezpilotné lietadlá

Vyšné Nemecké 28. februára (TASR) - Slovenskú hranicu s Ukrajinou budú strážiť aj dve bezpilotné lietadlá. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom vyhlásil, že polícia posilňuje a modernizuje bezpečnostné opatrenia na hranici. Napriek tomu, že tieto dve lietadlá sú už pripravené v Sobranciach, chýba infraštruktúra pre ich prevádzku.



Hraničný úsek s Ukrajinou, ktorý má Slovensko na starosti, meria 98 kilometrov, z toho dve tretiny sú v komplikovanom horskom teréne. "Môj predchodca nemyslel na to, že je potrebné vybudovať vykrývač. Najmä v tomto horskom prostredí, pretože ide o bezpilotné lietadlá, a tie musia mať vykrývač, ktorý ich vie navigovať," konštatoval minister s tým, že cieľom je hranicu strážiť čo najefektívnejšie. Okrem toho bolo odovzdal päť nových motorových vozidiel hraničnej a cudzineckej polícii.



"Je to ukážka našej odhodlanosti chrániť schengenské hranice a bojovať proti nelegálnej migrácii," zdôraznil minister s tým, že Slovensko je pripravené na nadchádzajúce schengenské hodnotenie, ktoré sa uskutoční túto jeseň, s cieľom udržať si vysoké ratingy. Minister vyjadril nádej, že konflikt na Ukrajine sa skončí mierovou cestou a že Slovensko bude pripravené otvoriť bránu do Európy, čo by prospelo najmä východnému Slovensku. Zároveň avizoval veľkú rekonštrukciu hraničného prechodu. "Dôjde k rozšíreniu cestných pásov z aktuálnych dvoch až na päť v každom jazdnom smere," povedal Šutaj Eštok s tým, že je to dôležité najmä v kontexte rastúcej kamiónovej dopravy. Rekonštrukcia by sa mohla začať na jeseň.



Poradca ministra vnútra pre vnútornú bezpečnosť Ladislav Csémi na hraničnom priechode upozornil, že sa na hraniciach pripravuje ďalší významný krok, konkrétne 6. októbra, keď sa zavedie nový Entry/Exit System, ktorý nahradí pečiatkovanie pasov. Tento systém podľa neho zvýši bezpečnosť, pretože každá osoba, aj bez víz, bude musieť byť zaregistrovaná do systému. Je to súčasťou európskeho systému takzvaných šikovných hraníc, priblížil.