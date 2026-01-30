Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Schoellerov park v Leviciach sa zatvára pre verejnosť

Na revitalizáciu parku získala samospráva nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Autor TASR
Levice 30. januára (TASR) - Schoellerov park v Leviciach prejde rozsiahlou revitalizáciou. Z dôvodu odovzdania parku realizátorovi diela bude od pondelka 9. februára uzavretý, upozornila radnica. Obyvateľov a návštevníkov mesta žiada o rešpektovanie zákazu vstupu na stavenisko.

Na revitalizáciu parku získala samospráva nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Výška príspevku predstavuje 1.005.225 eur, čo je 92 percent z celkových oprávnených výdavkov na projekt, informoval primátor Ján Krtík. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 1.092.636 eur. Spolufinancovanie mesta Levice dosiahne 87.411 eur.

Projekt predpokladá realizáciu dvoch hlavných aktivít, revitalizáciu Schoellerovho parku a podporu retenčných a infiltračných plôch. Obnova parku zahŕňa ošetrenie všetkých drevín a kríkov, výsadbu nových drevín a krov, zmenu a doplnenie osvetlenia, závlahy, oplotenie, drobný mobiliár. Revitalizovaná plocha má 1,67 hektára. Práce by mali trvať do novembra 2026.
