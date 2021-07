Schválená regionálna stratégia Košického kraja má podporiť inovácie

Košice 5. júla (TASR) - Podporiť inovácie a inovačný ekosystém v kraji je cieľom Regionálnej inovačnej stratégie (RIS) Košického kraja. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) ju schválilo na zasadnutí minulý týždeň.



„Je to veľký krok, keďže na národnej aj európskej úrovni sa čakalo na schválenie tejto stratégie. Práve samosprávne kraje sú entity, ktoré majú na starosti regionálny rozvoj a zvlášť inovácie. Integračným prvkom v rámci tohto projektu by malo byť Inovačné centrum Košického kraja (ICKK),“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Kraj podľa neho momentálne rokuje so Svetovou bankou a Európskou komisiou o podpore tohto projektu v rámci programu Catching-up Regions, určenom pre tzv. dobiehajúce regióny.



Úlohou ICKK bude koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe. Vzniknúť by malo v areáli bývalej tabakovej továrne na Strojárenskej ulici v Košiciach. „Verím, že sa nám podarí získať finančné prostriedky potrebné na rozbeh inovačného centra aj na nosný projekt Cassovia New Industry Cluster. Inovačné centrum chceme vybudovať po vzore Juhomoravského inovačného centra,“ povedal Trnka.



Krajskí poslanci v rámci RIS odobrili aj založenie a vstup kraja do Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC). Hlavným cieľom projektu je rozvoj moderného a kreatívneho prostredia pre vznik inovatívnych spoločností so špičkovou technológiou. To by sa malo realizovať na základe spolupráce medzi univerzitami, ústavmi Slovenskej akadémie vied (SAV) a súkromnými high tech spoločnosťami. Medzi zakladajúcich členov združenia patria KSK, mesto Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) a Cassovia Discovery Park.