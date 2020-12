Rozpočet Košického kraja na rok 2021 je na úrovni 296 miliónov eur

Košice 14. decembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) by mal v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni 296 miliónov eur. Krajskí poslanci to schválili na pondelkovom zasadnutí.



Tvorbu rozpočtu ovplyvnila pandémia ochorenia COVID-19 a s ňou súvisiaci výpadok príjmov. "Najvýraznejšie je to viditeľné na daniach z príjmov fyzických osôb. Oproti vlaňajšku je táto časť rozpočtu pre koronakrízu nižšia o viac ako sedem miliónov eur," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Kraj sa podľa neho chce aj v budúcom roku sústrediť na obnovu cestnej a budovanie cyklistickej infraštruktúry. "Z celkového objemu viac ako 63 miliónov eur v rámci kapitálových výdavkov by malo ísť na opravy komunikácií a mostov približne 40 miliónov eur. V pláne máme rekonštrukcie ciest aj mostov postavených z nosníkov typu Vloššák," skonštatoval. Na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy kraj získal aj nenávratnú finančnú výpomoc 20 miliónov eur od Ministerstva financií (MF) SR.



Rozpočet ráta s bežnými výdavkami v sume 227 miliónov eur. Návrh bežného rozpočtu je prebytkový a návrh kapitálového rozpočtu schodkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu v sume 38,7 milióna eur je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu, použitím fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie, úverovými zdrojmi a návratnou finančnou výpomocou z MF SR.



Celkový dlh KSK je na koniec budúceho roku predpokladaný v sume 93,4 milióna eur, čo znamená zadlženosť na úrovni 41 percent. Hlavnú časť tvorí úver z Európskej investičnej banky (EIB) v sume 56 miliónov eur, takmer 27 miliónov eur je návratná finančná výpomoc cez ministerstvo financií a 10,2 milióna eur sú úvery od komerčnej banky.



Za návrh rozpočtu hlasovalo 52 poslancov, proti nebol nikto, zdržali sa dvaja poslanci.











hol mac