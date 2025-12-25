< sekcia Regióny
Schválených je 24 cezhraničných projektov z kraja
Medzi podporenými projektami je napríklad Kuchyňa zajtrajška - Zero waste gastro akadémia Strednej odbornej školy (SOŠ) gastronómie a služieb v Prešove.
Autor TASR
Prešov 25. decembra (TASR) - Celkovo 24 malých projektov v hodnote 1,2 milióna eur uspelo v druhej výzve Fondu malých projektov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg PL - SK 2021 - 2027. Sedem z nich sa bude realizovať v rámci organizácií Prešovského samosprávneho kraja (PSK). TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
Ako uviedla, financovanie projektov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) schválil Výbor pre malé projekty Programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027, ktorý zasadal na Úrade PSK. Uspeli v konkurencii 44 podaných žiadostí.
„Týmito projektami spojíme sily s poľskými partnermi, aby sme podporili cezhraničné vzdelávanie a digitálny rozvoj, posilnili vzájomnú dôveru, oživili tradície a kultúrne dedičstvo, ako aj vytvorili priestor na stretávanie sa a vzájomné spoznávanie na poľsko-slovenskom pohraničí. Teší ma, že táto spolupráca prináša ovocie, ktoré môžeme vidieť v našich regiónoch v podobe zrealizovaných zaujímavých aktivít a iniciatív, “ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Medzi podporenými projektami je napríklad Kuchyňa zajtrajška - Zero waste gastro akadémia Strednej odbornej školy (SOŠ) gastronómie a služieb v Prešove. Škola má ambíciu naučiť žiakov variť bezodpadovo a využívať pritom sezónne suroviny. Úspešný bol i projekt Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku s názvom Spolupráca aktérov miestnej kultúry, ktorého cieľom je budovanie značky cezhraničnej kultúry a manažérskych zručností. Súčasťou zámeru sú napríklad workshopy či vzdelávacie aktivity.
Inovačné partnerské centrum uspelo s projektom Značkový región bez hraníc. Jeho cieľom je posilniť cezhraničnú spoluprácu, vymeniť si skúsenosti a osvedčené postupy, a to prostredníctvom workshopov, študijnej cesty, poľsko-slovenského festivalu či záverečnej konferencie.
Partnerom úspešného projektu zameraného na vytvorenie náučných a atraktívnych filmov je Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni, ktorý ho bude realizovať so Združením pre rozvoj vidieckeho turizmu. Stredná priemyselná škola technická v Bardejove uspela ako partner projektu EduBridge - budovanie dôvery a cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vzdelávania a digitálneho rozvoja v Brzozówe a Bardejove. Projekt sa bude venovať digitálnej bezpečnosti, novým technológiám a umelej inteligencii.
Medzi úspešnými partnermi je i Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, ktorá bude realizovať projekt Otvorený priestor. Jeho súčasťou budú umelecké workshopy v Kolonickom sedle i konferencia spojená s výstavou. Správa a údržba ciest PSK zas uspela ako partner projektu Skvalitňujeme diagnostiku v pohraničí - druhá etapa. Ten sa zameria na zavedenie moderných digitálnych a diagnostických riešení. Výstupom bude cezhraničná mobilná aplikácia, workshopy i záverečná konferencia.
