Schválil projekt na nákup teleskopu pre hvezdáreň v Humennom
Hlavným cieľom projektu s názvom Karpatský hviezdny oblúk je vybavenie observatória na Kolonickom sedle novou technikou.
Autor TASR
Humenné 12. februára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje v rámci cezhraničnej spolupráce zmodernizovať Vihorlatskú hvezdáreň v Humennom o špeciálny teleskop, ktorý má slúžiť na astronomické pozorovania aj mobilnú detekciu svetelného znečistenia. Vstup do projektu schválili krajskí poslanci na februárovom zasadnutí. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie PSK Daša Jeleňová.
Hlavným cieľom projektu s názvom Karpatský hviezdny oblúk je vybavenie observatória na Kolonickom sedle novou technikou. Plánovaný teleskop má byť podľa samosprávy jedinečný svojho druhu na Slovensku a umožní systematický monitoring svetelného znečistenia na oboch stranách hranice. „Hvezdáreň sa s ukrajinským partnerom v projekte plánuje zamerať práve na monitoring tohto svetelného znečistenia na oboch stranách hranice a zabezpečenie jeho vyhodnotenia i porovnávania,“ uviedla Jeleňová. Do vyhodnocovania údajov by sa mohli zapojiť aj amatérski pozorovatelia hviezdneho neba, a to priamo na mieste alebo prostredníctvom online prenosov.
Projekt s predpokladaným rozpočtom približne jeden milión eur ráta okrem nákupu techniky a vytvorenia monitorovacích staníc aj s organizáciou konferencií, odborných seminárov a pracovných stretnutí venovaných ochrane tmavej oblohy, parkov a rozvoju astroturistiky.
Cezhraničná spolupráca sa dotkne aj ďalších kultúrnych inštitúcií PSK. Spolu s Vihorlatskou hvezdárňou v Humennom majú nové projekty vzniknúť v Ľubovnianskom múzeu a Krajskej galérii v Prešove. Celkový predpokladaný rozpočet žiadostí o nenávratný finančný príspevok vrátane spolufinancovania presahuje 2,45 milióna eur. Vstupy do projektov krajských kultúrnych inštitúcií boli schválené v rámci výziev programu Interreg.
