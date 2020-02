Schválili členstvo Košického kraja v Rade letiskových regiónov

Košice 24. februára (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) vstúpi do európskeho združenia Rada letiskových regiónov (ARC). Odsúhlasilo to v pondelok Zastupiteľstvo KSK.



ARC združuje regionálne a miestne orgány, na území alebo v blízkosti ktorých sa nachádza medzinárodné letisko. Ako informoval predseda KSK Rastislav Trnka, združenie zastupuje záujmy 30 členov a viac ako 70 miliónov obyvateľov žijúcich na územiach patriacich pod správu týchto členov. "Spája širokú škálu odborných znalostí o prepojení letísk a leteckej dopravy s miestnymi a regionálnymi politikami. Spoločným záujmom je maximalizovať výhody pre ľudí a ekonomický rozvoj, ktoré prinášajú letiská, a minimalizovať ich vplyv na životné prostredie," uviedol.



Vďaka členstvu by podľa neho malo KSK možnosť vyjadriť sa na úrovni Európskej únie k záležitostiam týkajúcich sa letísk a letectva, získať rozsiahly prístup k odborným znalostiam v záležitostiach letiskových regiónov a prispieť tak k rozvoju košického letiska.



Ročný členský príspevok pre KSK v prípade schválenia jeho členstva predstavuje sumu 7250 eur, pričom v prvom roku členstva sa tento príspevok kráti o polovicu.