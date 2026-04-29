Schválili prijatie úverového rámca spoločnosti Mestské stavby Trnava
Mestská spoločnosť Mestské stavby Trnava sa zaväzuje splácať úver z výnosu zo zhodnotenia, predaja alebo prenájmu vlastného majetku spoločnosti.
Autor TASR
Trnava 29. apríla (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Trnave schválilo na utorkovom (28. 4.) zasadnutí prijatie úverového rámca obchodnej spoločnosti Mestské stavby Trnava v objeme sedem miliónov eur. Účelom je nákup mestských pozemkov a realizácia investično-majetkového zámeru vybudovania obytnej zóny Medziháj. Tiež nákup pozemkov na Veternej ulici od súkromnej spoločnosti.
Mestská spoločnosť Mestské stavby Trnava sa zaväzuje splácať úver z výnosu zo zhodnotenia, predaja alebo prenájmu vlastného majetku spoločnosti. Mesto sa zaväzuje zabezpečiť v prípade potreby počas doby splácania úveru rozpočtovým opatrením vklad do kapitálového fondu spoločnosti do požadovanej výšky príslušnej splátky úveru.
Spoločnosť a mesto Trnava uzatvorili v marci zmluvu so spracovateľom kompletnej projektovej dokumentácie pre plánovanú obytnú zónu Medziháj na západnom okraji katastrálneho územia mesta pri obci Ružindol. Projektové práce zrealizuje spoločnosť AFRY za takmer 1,2 milióna eur s DPH, uvádza sa v zmluve zverejnenej v centrálnom registri zmlúv.
Dokumentácia bude spracovaná na podklade urbanistickej štúdie z novembra 2023, ktorá prešla revíziou internými kapacitami mesta Trnava. „Momentálne sa realizuje plnenie súvisiace s vyhotovením projektovej dokumentácie na stupni stavebný zámer spolu s inžinierskou činnosťou po nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia stavebného úradu o stavebnom zámere,“ uvádza mesto v dôvodovej správe k úverovému rámcu.
Oblasť plánovanej obytnej zóny Medziháj je aktuálne využívaná ako poľnohospodárska pôda v kontakte so zastavaným územím obce Ružindol. Južná strana je vymedzená cestou II/504. Navrhovaný investično-majetkový zámer má podľa mesta Trnava priniesť nové plochy bývania, občianskej a technickej vybavenosti pre širšie vrstvy obyvateľstva aj návštevníkov lokality.
Väčšinu územia má tvoriť individuálna bytová výstavba, predpokladaná je aj výstavba bytových domov. V zóne je prenechaný priestor pre materskú a základnú školu. „Stmeľujúcim prvkom konceptu je centrálna zdieľaná ulica prepájajúca obe časti obytnej zóny. Prírodným ťažiskom má byť novonavrhovaný park situovaný na východnej časti pozemku so širokou škálou aktivít,“ dodalo už skôr mesto. Opoziční mestskí poslanci podrobili postup mesta kritike.
