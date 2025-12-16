< sekcia Regióny
Schválili takmer 10-miliónový príspevok pre ZŠ v Plaveckom Štvrtku
Autor TASR
Bratislava/Plavecký Štvrtok 16. decembra (TASR) - Obec Plavecký Štvrtok v okrese Malacky uspela so žiadosťou o dotáciu na výstavbu novej základnej školy (ZŠ). Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) v pondelok (15. 12.) schválil pre projekt nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko vo výške 9.887.639 eur. TASR o tom informovala riaditeľka mediálneho odboru ÚSVRK Miriam Žiaková.
„Príspevok bol schválený v rámci výzvy zameranej na rozšírenie kapacít základných škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v Bratislavskom kraji,“ priblížila.
Pripomenula, že pôvodnú budovu základnej školy museli v Plaveckom Štvrtku v roku 2021 zatvoriť z dôvodu narušenia stability. Keďže sa technický stav objektu neustále zhoršoval, obec sa rozhodla postaviť úplne nový objekt. „Náklady na rekonštrukciu by boli podľa odborníkov porovnateľné s výstavbou novej školy. Logicky sme sa preto rozhodli pre riešenie, ktoré prinesie bezpečné a moderné prostredie pre naše deti,“ uviedol starosta Plaveckého Štvrtka Radoslav Benkovič.
Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško upozornil, že po uzavretí školy sa výučba presunula do dočasných priestorov v kontajnerovom objekte a neskôr aj do ďalších budov. Vyučovanie prebiehalo v dvojzmennej prevádzke a v súčasnosti sú žiaci rozmiestnení až na štyroch rôznych miestach. „Starosta obce zápasil o finančnú podporu niekoľko rokov. Som rád, že katastrofálne vyučovacie podmienky nahradí nová základná škola, ktorá prinesie moderné, bezpečné a dôstojné vzdelávacie zázemie pre deti aj pedagogických pracovníkov,“ zdôraznil splnomocnenec. Upozornil zároveň, že schválená dotácia je prvým veľkým investičným projektom tohto typu na západnom Slovensku v ostatných rokoch.
Nová škola v Plaveckom Štvrtku má mať kapacitu 450 žiakov, podľa splnomocnenca by mala byť dokončená do dvoch rokov.
