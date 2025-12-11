Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Schválili výstavbu centra sociálnych služieb v Smolinskom

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Špecializované zariadenie bude organizačnou jednotkou Domova sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján.

Autor TASR
Trnava 11. decembra (TASR) - Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) schválilo na štvrtkovom zasadnutí výstavbu centra sociálnych služieb v obci Smolinské (okres Senica). Krajskí poslanci zároveň odobrili predloženie žiadosti o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) formou úveru vo výške najviac 3,13 milióna eur s lehotou splatnosti úveru 40 rokov.

„TTSK sa v zmysle zastrešenia kompetencií v oblasti sociálnych vecí rozhodol pre vybudovanie Centra sociálnych služieb Nové Jány. Týmto vybudovaním sa vytvorí priestor na zriadenie nového špecializovaného zariadenia s celoročnou pobytovou formou a kapacitou 30 miest,“ uvádza sa v dôvodovej správe schváleného materiálu.

Špecializované zariadenie bude organizačnou jednotkou Domova sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján. Rozpočet TTSK na roky 2026-2028 počíta s vyčlenením výdavkov na vybudovanie predmetného centra sociálnych služieb v rokoch s celkovou čiastkou 5,2 milióna eur.
