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Schválili zmenu územného plánu zóny Trnava - Cukrovar
MsZ v Trnave sa malo zmenou územného plánu zóny Cukrovar zaoberať už v septembri.
Autor TASR
Trnava 10. novembra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Trnave v utorok schválilo zmenu územného plánu zóny Trnava - Cukrovar. V nadväznosti na výstavbu ďalších etáp obytnej zóny Cukrovar sa počíta s prepojením Cukrovej ulice so severným obchvatom a Rybníkovou ulicou.
Príprava a realizácia cestného prepojenia má byť výsledkom spolupráce mesta Trnava s investorom-developerom obytnej zóny Cukrovar, spoločnosťou United Industries. Výstavba nového cestného prepojenia sa má skladať z troch častí.
Prvá časť sa týka prepojenia Cukrovej ulice s Chovateľskou ulicou a jej napojenia na severný obchvat. Druhá časť investície počíta s prepojením Rybníkovej ulice s Cukrovou ulicou v úseku situovanom na pozemkoch mesta Trnava a tretia časť sa týka úseku na pozemkoch developera.
Developer má na vlastné náklady zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre všetky tri časti investície. Zároveň má financovať aj prvú a tretiu časť cestného prepojenia. „Výber zhotoviteľa a určenie ceny investície sa uskutočnia v súlade s pravidlami verejného obstarávania,“ uvádza sa v schválenom materiáli.
Developer má zabezpečiť, že stavebné objekty v prvej časti investície (napojenie Cukrovej ulice na severný obchvat) budú vybudované spoločne s kolaudáciou prvého bytového domu z blokov A.05, A.06 a B.03. Tretia časť investície má byť vybudovaná najneskôr s blokom A.04.
„V súčasnosti developer dokončuje výstavbu v rámci zóny A.02. „Odhadujem, že zónu A.04 bude developer kolaudovať približne v rokoch 2030 až 2031,“ povedal na utorkovom zasadnutí trnavský mestský poslanec Pavol Hluchý.
Developerská spoločnosť v septembri TASR uviedla, že pracuje na projektovej dokumentácii cestného prepojenia medzi Rybníkovou a Cukrovou ulicou v Trnave s plánovaným získaním povolenia na výstavbu v priebehu budúceho roka.
MsZ v Trnave sa malo zmenou územného plánu zóny Cukrovar zaoberať už v septembri. Mestskí poslanci vtedy materiál stiahli z rokovania. O jeho dopracovanie požiadalo 118 obyvateľov z Ustianskej a Slnečnej ulice. Žiadali, aby ďalšie etapy bytovej výstavby v rámci projektu Cukrovar nasledovali až po sprevádzkovaní dopravného napojenia Cukrová - Rybníková.
Príprava a realizácia cestného prepojenia má byť výsledkom spolupráce mesta Trnava s investorom-developerom obytnej zóny Cukrovar, spoločnosťou United Industries. Výstavba nového cestného prepojenia sa má skladať z troch častí.
Prvá časť sa týka prepojenia Cukrovej ulice s Chovateľskou ulicou a jej napojenia na severný obchvat. Druhá časť investície počíta s prepojením Rybníkovej ulice s Cukrovou ulicou v úseku situovanom na pozemkoch mesta Trnava a tretia časť sa týka úseku na pozemkoch developera.
Developer má na vlastné náklady zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre všetky tri časti investície. Zároveň má financovať aj prvú a tretiu časť cestného prepojenia. „Výber zhotoviteľa a určenie ceny investície sa uskutočnia v súlade s pravidlami verejného obstarávania,“ uvádza sa v schválenom materiáli.
Developer má zabezpečiť, že stavebné objekty v prvej časti investície (napojenie Cukrovej ulice na severný obchvat) budú vybudované spoločne s kolaudáciou prvého bytového domu z blokov A.05, A.06 a B.03. Tretia časť investície má byť vybudovaná najneskôr s blokom A.04.
„V súčasnosti developer dokončuje výstavbu v rámci zóny A.02. „Odhadujem, že zónu A.04 bude developer kolaudovať približne v rokoch 2030 až 2031,“ povedal na utorkovom zasadnutí trnavský mestský poslanec Pavol Hluchý.
Developerská spoločnosť v septembri TASR uviedla, že pracuje na projektovej dokumentácii cestného prepojenia medzi Rybníkovou a Cukrovou ulicou v Trnave s plánovaným získaním povolenia na výstavbu v priebehu budúceho roka.
MsZ v Trnave sa malo zmenou územného plánu zóny Cukrovar zaoberať už v septembri. Mestskí poslanci vtedy materiál stiahli z rokovania. O jeho dopracovanie požiadalo 118 obyvateľov z Ustianskej a Slnečnej ulice. Žiadali, aby ďalšie etapy bytovej výstavby v rámci projektu Cukrovar nasledovali až po sprevádzkovaní dopravného napojenia Cukrová - Rybníková.