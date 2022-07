Sčítače turistov majú pomôcť rozvíjať cestovný ruch v Košickom kraji

Košice 30. júla (TASR) - V Košickom kraji pribudli sčítače turistov, ich osadenie je jedným z nástrojov rozvoja stratégie ekoturizmu a slúžia na monitorovanie počtu turistov v danom území. Informovala o tom riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková s tým, že sčítače prirodzene zapadli do prírodného prostredia a žiadnym spôsobom nenarušia ráz krajiny.



"Presnosť sčítača je minimálne 90 percent a veľmi vítame ich schopnosť počítania turistov s rozlíšením smeru. Sčítače sú umiestnené v exteriéri a použiteľné za každého počasia," objasnila Vargová Jurková. Dodala, že sú odolné nielen voči poveternostným podmienkam, ale aj vandalom, ich automatická prevádzka nevyžaduje prívod elektrickej energie. "Sčítače podobného charakteru sme už realizovali a zameriavajú sa na monitorovanie cykloturizmu Košického kraja, je ich osadených hneď niekoľko. Za posledné obdobie sme osadili tri cyklosčítače v oblastiach – Čaňa, Košice a Tokaj. Považujeme to za jeden z nástrojov rozvoja stratégie ekoturizmu v Košickom kraji a veríme, že rovnaký prínos budú mať aj nové sčítače turistov," skonštatovala riaditeľka.



Predseda Košického samosprávnej kraja Rastislav Trnka upozornil, že pre prácu v cestovnom ruchu je veľmi dôležité pracovať s číslami. Pomáhajú podľa neho správne a relevantne rozhodovať o tom, akým spôsobom rozvíjať cestovný ruch v konkrétnych lokalitách. "Dáta nám poskytujú objektívne informácie o tom, čo všetko je potrebné implementovať, a akým spôsobom prispôsobiť aj drobnú turistickú infraštruktúru. Celkovo boli v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko osadené tri sčítače turistov. Dva sú umiestnené pri Senianských rybníkoch v blízkosti rozhľadne Ostrovík a na veži pri Iňačovciach. Posledný je osadený v Zádieli, pri vstupe do Zádielskej tiesňavy," objasnil Trnka.



Projekty sú spolufinancované z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Sčítače sú vybavené vnútornou pamäťou, automatickým zálohovaním nameraných dát a prenosom údajov. Majú tiež softvér, ktorý im umožňuje spracovávať a prezentovať zozbierané informácie.