Sčítanie bytov v Bratislavskom kraji: Zapojených je 89 samospráv

Bratislava 29. septembra (TASR) – Do aktuálneho sčítania domov a bytov je v Bratislavskom kraji zapojených 89 samospráv. Celkový podiel editovaných bytov dosahuje 43 percent, avšak viaceré obce sa blížia k uzavretiu sčítania, počas augusta zrátala 100 percent bytov obec Nový Svet v okrese Senec. TASR o tom zo Štatistického úradu (ŠÚ) SR informovala hovorkyňa pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.



Najlepšie zrátaným mestom nad 10.000 obyvateľov je Senec, do druhej polovice spracovania dát sa blížia aj veľké mestské časti Bratislavy. "V rámci Bratislavy najrýchlejšie napreduje sčítanie v mestských častiach Devínska Nová Ves, Dúbravka, Nové Mesto a Ružinov. K rýchlemu napredovaniu v sčítaní napomáha vysoká profesionalita a skutočne proaktívny prístup mestských častí v Bratislave pri SODB 2021," uviedla Stauder. Získané dáta môžu podľa jej slov posunúť Bratislavu vpred hlavne v oblasti dopravy, budovaní škôl, škôlok či stacionárov pre dôchodcov.



Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je rozdelené na dve fázy. Prvá sa týka sčítania domov a bytov, ktoré sa realizuje od 1. júna 2020 do 12. februára 2021 v spolupráci so samosprávami. Po tomto termíne nastáva druhá fáza projektu, a to sčítanie obyvateľov, ktoré potrvá od 15. februára do 31. marca 2021.