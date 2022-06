Sčítanie kamzičej populácie bude tento rok o čosi skôr

Vysoké Tatry 13. júna (TASR) - Už o niekoľko hodín čaká Tatranský národný park (TANAP) pravidelné jarné sčítanie kamzičej populácie, keď spresnia počty jedincov na slovenskej i poľskej strane Tatier. Jeho výsledky zároveň ukážu, koľko mláďat pribudlo tento rok. Sčítanie tentoraz ochranári naplánovali na skorší termín, do terénu sa vyberú v utorok 14. júna. "Dôvod je, aby sa nezopakoval vlaňajšok, keď nadpriemerné teploty vyhnali kamzíky do tienistých zákutí už v priebehu dopoludnia. Ak výsledky majú čo najreálnejšie odzrkadľovať aktuálny stav ich populácie, musí nám priať aj počasie," zdôvodnil termín zoológ Správy TANAP-u Ľubomír Plučinský.



Dodal, že ideálne podmienky sú vtedy, keď nie je nízka oblačnosť a ani príliš horúco, pretože sparno vyháňa kamzíky do tieňa, kde ich je náročné v značne členitom teréne vôbec spozorovať. Práve nadpriemerné teploty sa podpísali pod výsledky minuloročnej jarnej inventúry, konkrétne čísla sa zoológovia vtedy rozhodli nezverejniť, keďže nekorešpondovali s reálnym stavom kamzičej populácie. Posledné údaje sú tak z vlaňajšej jesene, keď v TANAP narátali 1095 kamzíkov, z toho 781 jedincov na slovenskej strane. Rekord si tak zatiaľ aj naďalej drží jeseň 2018, na oboch stranách Tatier vtedy zahliadli celkovo 1431 kamzíkov. Jar bola najúspešnejšia v rokoch 2016 a 2014 so zhodným počtom 1232 jedincov.



Okrem zamestnancov Správy TANAP-u sa do sčítavania tento rok zapoja aj kolegovia zo Správy Pieninského národného parku, dobrovoľníci zo Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Lesy miest Kežmarok a Spišská Belá. Na poľskej strane Tatier budú kamzíky rátať pracovníci poľského Tatrzanskiego Parku Narodowego. Dohromady sa na "inventúre" zúčastní približne stovka ľudí.



Pravidelne sa sčítavanie robí dvakrát ročne, zatiaľ čo jar je zameraná predovšetkým na zisťovanie prírastkov mláďat, na jeseň sa mapuje početnosť kamzičej populácie pred zimou. Okrem údajov o počtoch sú pravidelné inventúry pre zoológov taktiež zdrojom cenných informácií o zdravotnom stave populácie, keďže spočítanie využívajú napríklad aj na zber vzoriek trusu. Takisto je to podľa ochranárov príležitosť zmonitorovať vzácne prostredie národného parku či pozorovať ďalšie chránené druhy živočíchov.