Sčítanie kamzíkov vo V. Tatrách potvrdilo pokles, pribudlo však mláďat

Vysoké Tatry 30. júna (TASR) - Pokles o viac ako 22 percent oproti minulému roku zaznamenali pri jarnom sčítaní kamzičej zveri v Tatrách zamestnanci Správy Tatranského národného parku (TANAP) spolu s kolegami z poľského Tatranského národného parku a dobrovoľníkmi. Sčítanie sa uskutočnilo v polovici júna na slovenskej aj poľskej strane Tatier. Správa TANAP-u o tom informuje na svojej webstránke.



Celkovo bolo zaznamenaných 740 jedincov, z toho 491 na slovenskej a 249 na poľskej strane pohoria. Sčítanie potvrdilo pokles oproti jeseni 2024, keď bolo napočítaných 949 jedincov. Rozdiel predstavuje 209 jedincov, čo zodpovedá poklesu o viac než 22 percent.



Z celkového počtu bolo identifikovaných 94 mláďat, 218 kamzíc a 66 capov. Pri 181 jedincoch nebolo podľa TANAP-u možné s istotou určiť pohlavie ani vek, čo je bežný jav v súvislosti s rýchlym pohybom zvierat, neprístupnosťou terénu a vizuálnym obmedzením v horskom prostredí. Najväčšia črieda, pozostávajúca z 35 jedincov, bola zaznamenaná v Západných Tatrách.



„Jarné sčítanie kamzičej zveri potvrdilo klesajúci trend jej početnosti. Oproti jeseni sme napočítali o 209 jedincov menej. Hoci prírastok mláďat nás potešil, celkové výsledky naznačujú určitú zmenu. Zatiaľ neviem povedať jej dôvody, ale budeme sa venovať ďalšiemu skúmaniu možných príčin poklesu,“ zhodnotila zoologička Správy TANAP-u Erika Feriancová.



Vzhľadom na to, že jarné sčítanie sa koná v období, keď kamzíky vyhľadávajú tienisté miesta a sú menej aktívne, výsledky môžu byť podľa TANAP-u čiastočne skreslené. Navyše, charakter terénu a nepriaznivé počasie môžu sťažiť pozorovanie, preto sa v monitoringu počíta s prípustnou odchýlkou na úrovni desať až 12 percent.



„Naším dlhodobým cieľom je nielen stabilizácia, ale aj posilňovanie kamzičej populácie. Monitorovanie slúži ako včasný varovný systém, ktorý umožňuje reagovať na negatívne trendy. Pokiaľ by došlo k poklesu populácie pod kritickú hranicu, akú sme zaznamenali koncom 90. rokov (pod 300 jedincov), mohlo by to mať nezvratné dôsledky pre celý poddruh,“ dodáva riaditeľ Správy TANAP-u Peter Olexa.



Správa TANAP-u sa podieľa na realizácii projektu Interreg - Chránime spoločné endemity (SPEN), ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť efektívnu cezhraničnú ochranu vybraných vysokohorských druhov prostredníctvom vedeckých poznatkov. V rámci projektu bude prebiehať genetická inventarizácia, posudzovanie zdravotného stavu populácie a analýza priestorovej konektivity kamzíka vrchovského tatranského, ako aj svišťa vrchovského tatranského na území oboch strán Tatier.