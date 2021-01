Sčítanie má priniesť reálne číslo rezidentov Bratislavy

Bratislava 28. januára (TASR) - Cieľom hlavného mesta pri sčítaní obyvateľov je verifikovať reálny počet rezidentov Bratislavy, ktorý sa podľa odhadov magistrátu pohybuje okolo 500.000. "Na tejto úrovni by to znamenalo, že metropola bude z podielových daní dostávať o 10 až 15 miliónov eur ročne viac, ako je tomu v súčasnosti," uviedol v rámci on-line mítingu, ktorý sa týkal pripravenosti mesta na nadchádzajúcu fázu Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021, primátor Bratislavy Matúš Vallo.



"Tieto financie budú investované do rozvoja mesta, skvalitnenia služieb a pridanú hodnotu sčítania budú pociťovať všetci ľudia žijúci v Bratislave," zdôraznil Vallo. Pripomenul, že pri predchádzajúcom sčítaní v roku 2011 sa do sčítania nezaradilo približne 65.000 reálne v hlavnom meste žijúcich obyvateľov, čo spôsobilo za predchádzajúcu dekádu výpadok z príjmov vo výške približne 100 miliónov eur.



Šéf bratislavskej samosprávy zdôraznil, že verifikovanie reálneho počtu rezidentov pomôže nielen získať viac peňazí, ale prostredníctvom presných dát umožní aj efektívnejšie naplánovať rozvoj mesta a vyhodnotiť potreby obyvateľov. "Kde najviac potrebujú nové dochádzkové trasy, nové alebo častejšie linky dopravy a zastávky MHD či trasy, na ktorých je prioritná zimná údržba. Lepšie budeme vedieť umiestniť nové chodníky, cyklochodníky, detské ihriská a športoviská, zdieľané bicykle alebo parkovacie domy. Toto všetko nám napovie trvalý pobyt, ale aj miesto pobytu, kde sa občan zdržiava," vysvetlil primátor.



Vallo potvrdil súčinnosť magistrátu s mestskými časťami. "Ich dôležitá úloha bude práve pri asistovanom sčítaní, ktoré bude nasledovať od apríla a ktoré je určené najmä starším ľuďom, ktorí nemajú možnosť sa sčítať elektronicky sami a potrebujú pomoc, ktorú budú zabezpečovať kontaktné body a sčítací asistenti," vysvetlil.



Mesto zároveň vo štvrtok spustilo spotovú kampaň, ktorej tvárou sa stal Milan Lasica. V pozadí jeho bonmotov, ktorými Bratislavčanov vyzýva, aby participovali na sčítaní, znie motív pesničiek Miroslava Žbirku Len s ňou a 22 dní. "Som veľmi rád že práve tieto dve osobnosti, ktorých vrúcny vzťah k Bratislave je známy, spolupracovali na kampani," povedal Vallo.







Sčítanie obyvateľov v rámci SODB 2021 je naplánované na obdobie od 15. februára do 31. marca. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa posúva termín tzv. asistovaného sčítania, pri ktorom nemá občan možnosť sám vyplniť elektronický dotazník a potrebuje využiť kontaktné miesto či pomoc tzv. sčítacích asistentov. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1. apríla a potrvá najneskôr do 31. októbra.



Sčítanie sa bude realizovať elektronicky a prvýkrát integrovanou formou, teda sčítanie, ktoré spojí údaje získané od obyvateľov, z vybraných administratívnych zdrojov a registrov. Okrem zjednodušenia administratívy to má prispieť k presnejším údajom.