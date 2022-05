Za posledných 10 rokov vzrástol počet bytov v celom Košickom kraji

Košice 17. mája (TASR) – Najviac domov a bytov v Košickom kraji je v okrese Košice-okolie. Za posledných desať rokov zaznamenal aj najvyšší nárast počtu bytov v rámci kraja, keď ich v tomto okrese pribudlo 6133, čo predstavuje 18 percent. Vyplýva to z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) v roku 2021, ktoré TASR poskytla hovorkyňa pre SODB Jasmína Stauder.



V Košickom kraji bolo sčítaných 148.524 domov, a to vrátane rodinných či obytných domov, akými sú paneláky a bytovky. "Čo sa týka počtu bytov, na území tohto kraja ich bolo k 1. januáru minulého roka spolu 281.197, nachádzajú sa buď v rodinných domoch alebo v bytových domoch," spresnila. Čo sa týka rodinných domov, v Košickom kraji ich bolo takmer 128.000. Bytových domov evidovali takmer 9400, pričom v nich bolo vyše 139.000 bytov.



Najnižší podiel bytov bol v okrese Sobrance a najnižší podiel domov zaznamenali v okrese Košice III, kde je zároveň najnižší počet domov zo všetkých okresov SR. Tento okres zahŕňa košické mestské časti Dargovských hrdinov a Košickú Novú Ves.



Za posledných desať rokov vzrástol počet bytov vo všetkých okresoch Košického kraja. Po Banskobystrickom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji však ide o štvrtý najnižší nárast počtu bytov. "Celkovo bolo v Košickom kraji o 16.917 domov viac ako pri SODB 2011, čo predstavuje nárast o 12,85 percenta. Počet bytov vzrástol o 21.180, čo predstavuje nárast o 8,15 percenta," uviedla Stauder.



Najpoužívanejším materiálom nosnej konštrukcie domu v Košickom kraji bola k 1. januáru 2021 murovaná konštrukcia, teda tehly, tvárnice či tehlové bloky. Druhou bola kombinovaná konštrukcia z kameňa a tehly, ktorú mala v okrese Gelnica viac ako štvrtina domov. Nasleduje nepálená tehla. V okrese Rožňava tvorila takmer pätinu domov. "V okresoch mesta Košice bola významne zastúpená aj spriahnutá oceľobetónová konštrukcia," skonštatovala s tým, že v okrese Košice III bol takzvaným panelákom takmer každý tretí dom. "Išlo o najvyšší podiel domov so spriahnutou oceľobetónovou konštrukciou zo všetkých okresov SR," doplnila Stauder.



V obci Dvorníky-Včeláre sa nachádza aj viac ako jedno percento domov s konštrukciou odolnou proti zemetraseniu. Tento typ materiálu nosnej konštrukcie sa nachádza iba v piatich obciach SR.



Z hľadiska obdobia poslednej obnovy domu má Košický kraj zároveň najnižší podiel domov "bez rekonštrukcie" zo všetkých krajov SR. Nezrekonštruovaných tam bolo približne 35 percent domov. Najviac zrekonštruovaných ich zaevidovali v okrese Spišská Nová Ves, kde rekonštrukciou prešli v priemere štyri z desiatich domov.