Sčítanie obyvateľov bude pre Bratislavu zásadné, chystá preto kampaň

Bratislava 25. septembra (TASR) – Budúcoročné sčítanie obyvateľov na Slovensku bude pre mesto Bratislava zásadné. Vyhlásil to bratislavský primátor Matúš Vallo počas štvrtkového (24. 9.) rokovania bratislavského mestského zastupiteľstva. Aby samospráva motivovala Bratislavčanov zapojiť sa do sčítania, chystá aj kampaň. Vyčlenila na ňu 40.000 eur. Súčasné i bývalé vedenia hlavného mesta totiž dlhodobo poukazujú na výpadok príjmov Bratislavy spôsobený nezrovnalosťami pri sčítaní počtu jeho obyvateľov v roku 2011.



"Je to pre nás absolútne zásadná vec. Nechceme nič nechať na náhodu. Pripraví sa kampaň, ktorá bude slúžiť mestu i mestským častiam," povedal primátor. Kampaň má podľa jeho slov Bratislavčanov informovať o dôležitosti zapojiť sa do sčítania obyvateľov.



Starosta Petržalky a mestský poslanec Ján Hrčka uviedol, že táto počtom obyvateľov najväčšia bratislavská mestská časť má podľa Štatistického úradu (ŠÚ) SR 104.000 obyvateľov, miestny úrad však eviduje v registri osôb 117.000 ľudí s unikátnym rodným číslom s trvalým pobytom v Petržalke. "Je to rozdiel 13.000 ľudí, čo predstavuje 4,5 milióna eur ročne, teda tri milióny pre hlavné mesto a 1,5 milióna pre Petržalku. Ak vychádzame z tohto čísla, za desať rokov prišlo mesto o 30 miliónov eur a Petržalka o 15 miliónov eur na daniach pre zlé spočítanie v roku 2011," skonštatoval Hrčka. Pre Bratislavu je podľa neho preto dôležité, aby sa budúci rok obyvatelia dobre spočítali.



Mestská poslankyňa Elena Pätoprstá vyzvala vedenie mesta, aby navrhlo legislatívnu zmenu a potrebné údaje neboli len zo sčítania obyvateľstva, ale aby sa v tomto smere urobil prienik s realitou. Mestský poslanec Oliver Kríž podotkol, že o probléme sa diskutovalo v minulom i predminulom volebnom období. "To, že sa financie pre jednotlivé samosprávy rozdeľujú na základe sčítania obyvateľov raz za desať rokov mi pripomína začiatok 18. či 19. storočia. Viackrát som apeloval, aby vedenie mesta navrhlo tento systém zmeniť a vychádzalo sa priamo z registra obyvateľov. Bolo by to najpresnejšie a najférovejšie," skonštatoval.



Primátor deklaroval, že o tom rokoval so súčasnou, bývalou vládou i vedením ŠÚ SR. Problém podľa Valla je zavedenie tohto systému na celé Slovensko. "Nie sú si úplne istí s rôznymi takzvanými 'mŕtvymi dušami' v zozname a do akej miery je zoznam nepresný. Veľmi by to ovplyvnilo dynamiku rozdeľovania peňazí na celom Slovensku," vysvetlil poslancom.



So ŠÚ SR komunikuje aj petržalský starosta, ktorý na mestskom zastupiteľstve informoval, že úrad tentoraz rozšíri metodiku spočítavania. "Nebude riešiť len tých, čo sa spočítajú, ale bude to porovnávať s registrami osôb Sociálnej poisťovne či zdravotnej poisťovne. Ak sa niektorí nespočítajú, budú ich napriek tomu vedieť dopočítať. Dôležité je mať čo najväčšie množstvo obyvateľov v týchto registroch, aby sa vedelo preukázať, že existujú," vysvetlil Hrčka.



Sčítanie obyvateľov na Slovensku bude od 15. februára do 31. marca 2021. Sčítava sa každý, kto má v SR trvalý, prechodný či tolerovaný pobyt.