Sčítanie: Priemerný vek obyvateľov Trnavy je 42 rokov

Trnava 7. februára (TASR) – Priemerná podlahová plocha bytov, na ktorej žijú obyvatelia krajského mesta Trnava, je 74 štvorcových metrov (m2). Je to v porovnaní so Žilinou menej o šesť m2 a s Nitrou až o desať m2 menej. Vyplýva to zo zistení Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021, ktorého rozšírené údaje ponúka Štatistický úrad (ŠÚ) SR v podobe nového adresára Moja obec na stránke cenzu.



Hovorkyňa pre SODB Jasmína Stauder uviedla, že v Trnave sa sčítalo 63.803 obyvateľov, z nich je 903 cudzincov. Žien je takmer o 2500 viac (spolu 33.109) ako mužov (30.694) a na jeden kilometer štvorcový žije v meste viac ako 891 obyvateľov. "Priemerný vek obyvateľov presahuje 42 rokov. Výrazne dominuje aj kategória obyvateľov nad 65 rokov. Seniorov je viac ako 12.000 a detí do 14 rokov len vyše 9500. Vo vekovej kategórii 15 až 64 rokov žije v Trnave 42.207 ľudí," uviedla Stauder.



Najviac obyvateľov (29.437) Trnavy má stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské má 15.662, základné 8066. Najviac obyvateľov sa hlási k rímskokatolíckemu náboženskému vyznaniu (34.926), bez náboženského vyznania je 19.336 ľudí. Druhým najpočetnejším je evanjelická cirkev augsburského vyznania s 1456 veriacimi.



"Z údajov SODB zistíme, že ani obyvateľstvo Trnavy neholduje manželstvu, najviac obyvateľov, až 27.086, uvádza svoj stav ako slobodný. V stave manželskom bolo v čase sčítania 25.439 a rozvedených bolo 6609, vdovcov bolo 4285. Na území mesta podľa sčítania bolo 6035 domov a 22.230 bytov v bytových domoch," doplnila hovorkyňa SODB.