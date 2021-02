Prvý deň sa v Petržalke sčítalo viac ako 19.000 ľudí

Bratislava 16. februára (TASR) - V prvý deň sčítania obyvateľstva sa v Petržalke sčítalo 19.032 ľudí, čo predstavuje približne 16 percent obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v najľudnatejšej bratislavskej mestskej časti. O štatistike za pondelok (15.2.) informovala mestská časť.



Sčítanie považuje samospráva za veľmi podstatný krok z pohľadu demografie aj ekonomického rozvoja obcí a disponibility zdrojov. Starosta Petržalky Ján Hrčka v tejto súvislosti upozornil, že pri poslednom sčítaní v roku 2001 sa v mestskej časti sčítalo 104.000 ľudí, pričom v registri fyzických osôb Ministerstva vnútra (MV) SR ich bolo evidovaných o niekoľko tisíc viac. "Nesúlad medzi údajmi Štatistického úradu SR a registrom obyvateľov spôsobil, že mestská časť prichádzala ročne o 1,5 milióna eur, ktoré inak mohla využiť na realizáciu dôležitých projektov," upozornil starosta.



Zozbierať aktuálne čo najpresnejšie údaje a motivovať proaktívny prístup k sčítaniu 2021 má preto aj pripravovaná informačno-propagačná kampaň Ukážte sa v Petržalke. Hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková upozornila, že pre tých, ktorí nemajú možnosť sa elektronicky sčítať, prípadne potrebujú pomoc, plánuje samospráva zriadiť viaceré kontaktné miesta na sčítanie s pomocou asistenta. Počet lokalít bude samospráva bližšie špecifikovať medzi 1.4. a 30.10.2021. "Od utorka funguje na účel asistenčnej služby aj telefonická linka 0947 487 777, prostredníctvom ktorej môžu obyvatelia kontaktovať mestskú časť so žiadosťou o pridelenie mobilného asistenta,“ dodala hovorkyňa Petržalky.



Na Slovensku sa od pondelka (15.2.) začalo sčítanie obyvateľov. Prvýkrát vo svojej histórii je založené na kombinácii už existujúcich údajov s údajmi od obyvateľov a je plne elektronické. Obyvateľ sa sčíta sám. Elektronické sčítanie samovyplnením formulára potrvá do 31. marca. Asistované sčítanie bude od apríla do konca októbra. Informuje o tom Štatistický úrad SR na webe scitanie.sk.