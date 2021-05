Ružomberčania môžu na sčítanie využiť dve kontaktné miesta

Ružomberok 10. mája (TASR) – Do elektronického sčítania obyvateľstva sa zapojilo 89,17 percenta Ružomberčanov. V druhej fáze, tzv. asistovanom sčítaní, môžu doposiaľ nesčítaní obyvatelia využiť služby dvoch kontaktných miest, kde im pomôže stacionárny asistent. Mesto Ružomberok o tom informuje na sociálnej sieti.



Ako dodala samospráva, stacionárny asistent bude k dispozícii na kontaktnom mieste zriadenom na Mestskom úrade v Ružomberku na Námestí Andreja Hlinku a v informačnom centre v Kultúrnom dome Andreja Hlinku na ulici Antona Bernoláka.



V prípade, ak o to obyvatelia požiadajú, doma ich navštívi mobilný sčítací asistent. „Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete meno, priezvisko, adresu, na ktorej vás má asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mohol s vami dohodnúť termín a čas návštevy. Asistent sa musí preukázať preukazom asistenta sčítania, ktorý vydal Štatistický úrad SR," zdôraznilo mesto.



O mobilného asistenta je možné požiadať telefonicky na čísle +421 915 944 027 v čase od 8.00 h do 11.30 h. Obyvatelia môžu požiadať o mobilného asistenta sčítania aj cez služby Call Centra na telefónnom čísle 02/20 92 49 19.