V Bratislave sa sčítalo 86 % obyvateľov, najviac, 97 %, v Jarovciach

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Bratislava 1. apríla (TASR) - V hlavnom meste Slovenska Bratislave sa elektronicky sčítalo 86 percent obyvateľov. Výsledky v metropole kopírujú celoslovenský výsledok v online časti cenzu, v rámci krajských miest však Bratislava skončila v trojici s najnižším podielom sčítaných.Z mestských častí dosiahli najvýraznejší podiel sčítaných malé samosprávy - v Jarovciach sa sčítalo 97 percent rezidentov, Čunovo dosiahlo podiel 94 a Vajnory 93 percent sčítaných. Z mestských častí nad 10.000 obyvateľov má najviac sčítaných obyvateľov Devínska Nová Ves, ktorá zaznamenala podiel 90 percent.Celý Bratislavský kraj zaznamenal o dve percentá vyšší podiel sčítaných ako Bratislava (88 percent).Lídrom medzi krajmi sa stal Žilinský, kde sa online samosčítalo 92 percent rezidentov. V rámci krajských miest sa najviac obyvateľov (90 percent) prostredníctvom webu či mobilnej aplikácie sčítalo v Banskej Bystrici.Po elektronickej časti (15. 2. - 31. 3.) bude do októbra nasledovať asistované sčítanie pre digitálne vylúčených.Prvé základné výsledky sčítania chce Štatistický úrad SR poskytnúť už v tomto roku, závisí to však od vývoja pandemickej situácie a od toho, kedy sa reálne ukončí asistované sčítanie. Ďalšie údaje budú k dispozícii v roku 2022, komplexne spracované údaje pre medzinárodnú úroveň musia byť publikované najneskôr do začiatku roku 2024.