Z miest nad 10 000 obyvateľov má najviac sčítaných Dolný Kubín

Dolný Kubín 23. marca (TASR) – V Dolnom Kubíne sa doposiaľ sčítalo vyše 15.000 ľudí, čo predstavuje 81,21 percenta predpokladaného počtu obyvateľov. Z miest nad 10.000 obyvateľov má Dolný Kubín aktuálne sčítaných najviac ľudí. TASR o tom informoval Martin Buzna z dolnokubínskej radnice.



Primátor mesta Ján Prílepok sa poďakoval všetkým, ktorí sa do sčítania zapojili. "Zároveň by som rád vyzval tých, ktorí sa ešte nesčítali, aby to neodkladali a využili posledné dni. Veríme, že sčítanie bude úspešné, je pre nás veľmi dôležité. Má priamy dosah na každého jedného z nás, keďže financovanie samospráv je podmienené počtom obyvateľov," povedal.



V prípade, že sa obyvateľ nezvládne sčítať sám a nemá možnosť využiť pri sčítaní pomoc inej osoby, bude mať k dispozícii službu asistovaného sčítania. To by sa malo realizovať od 1. apríla do 31. októbra 2021. "Presný termín sa určí na základe epidemiologickej situácie. Týkať sa bude výlučne a prioritne obyvateľov digitálne vylúčených, napríklad bez internetu, seniorov, či osamelých seniorov," ozrejmila Petra Šárfy z evidencie obyvateľstva na tamojšom mestskom úrade.



O ďalšom postupe bude dolnokubínska samospráva informovať na vývesných plochách, internetovej stránke mesta a sociálnych sieťach.