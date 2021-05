Žilina 28. mája (TASR) – Žilinská samospráva eviduje nižší záujem o asistované sčítanie. Doteraz ho využilo len takmer 1,5 percenta z odhadovaného počtu Žilinčanov. Mesto na tieto účely zriadilo desať stacionárnych miest, nachádzajú sa vo viacerých častiach mesta. Okrem toho v Žiline pôsobí aj 52 sčítacích komisárov, ktorí sú pripravení navštíviť obyvateľov v domácnosti. TASR o tom v piatok informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.



Každé stacionárne miesto je vybavené počítačom a asistentom, ktorý pomôže ľuďom so sčítaním. "Otvorené sú primárne v poobedňajších hodinách, aby aj pracujúci mali možnosť využiť služby asistovaného sčítania. Pre ľudí so zníženou mobilitou, ktorí sa nemôžu dostaviť na stacionárne kontaktné miesto, sú k dispozícii aj mobilní asistenti sčítania alebo sčítací komisári," priblížil Miškovčík. Konkrétneho obyvateľa navštívia v jeho domácnosti a pomôžu mu so sčítaním až po tom, čo o túto službu sám telefonicky požiada.



Službu mobilného asistenta si môžu obyvatelia objednať prioritne na telefónnom čísle callcentra Štatistického úradu SR: +421 2 20 92 49 19. Na nahlasovanie požiadaviek na sčítanie slúžia aj telefónne čísla na Mestský úrad v Žiline: +421 41 70 63 404 alebo +421 41 70 63 424. Žiadni sčítací komisári domácnosti svojvoľne nenavštevujú ani si za služby neúčtujú nijaký poplatok. Každý asistent, ktorý bude asistované sčítanie v meste vykonávať, sa bude dokladovať preukazom.



V Žiline sa od 15. februára do konca marca samosčítalo 76.665 ľudí, čo je 88,96 percenta z odhadovaného počtu Žilinčanov. Fáza asistovaného sčítania obyvateľstva na území celej Slovenskej republiky pokračuje do 13. júna.