Sčítavanie turistov vo Vysokých Tatrách prinieslo nový rekord

Vysoké Tatry 10. augusta (TASR) – Minulotýždňové sčítavanie turistov prinieslo nový rekord. Vo vysokohorskom prostredí Tatranského národného parku (TANAP) narátali za jediný deň 30.232 návštevníkov, čo je takmer o 4000 viac ako doterajší rekord spred štyroch desaťročí. Informovala o tom koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u Martina Petránová s tým, že najviac lákalo turistov Popradské pleso, spomedzi dvojice sledovaných vrcholov si prvenstvo už tradične udržali Rysy.



„Zatiaľ čo vlani vykazoval najviac turistov Hrebienok, tento rok bolo v kurze predovšetkým Popradské pleso, kam 6. augusta smerovalo 6708 peších turistov. Okrem nich si to k Popradskému plesu v ten deň namierilo aj 70 cyklistov a 58 psov,“ priblížila Petránová. Vlani v tejto lokalite zaznamenali 2534 turistov a 32 psov, cyklistov osobitne ešte nerátali.



Na Hrebienok zavítalo dokopy 3969 návštevníkov. Záujem bol už tradične aj o Skalnaté pleso. V porovnaní s vlaňajškom bolo o niečo viac návštevníkov i na Solisku, kde sa zo Štrbského Plesa vyviezlo sedačkovou lanovkou 1437 ľudí, ďalších 247 sa tam vybralo pešo.



„Keďže väčšina ľudí sa rozhodla stráviť letné prázdniny doma na Slovensku, bolo zrejmé, že tento trend sa odrazí tiež v štatistikách návštevnosti Tatier, ktoré sú vyhľadávanou destináciou aj za priaznivých okolností,“ uviedol riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u Ján Marhefka. Doplnil, že výsledky neodrážajú obsadenosť ubytovacích zariadení či vysokohorských chát, ani dopyt po iných službách, ale len počty turistov vstupujúcich do vysokohorského prostredia národného parku.



Petránová ďalej opísala, že podobný nával ako na Solisku bol aj na Zelenom plese. Spomedzi dvojice sledovaných vrcholov si prvenstvo rovnako ako po minulé roky udržali Rysy, na ktoré z oboch strán Tatier vystúpilo 1099 turistov. Oproti minulému roku ich bolo o 666 viac. Kriváň v ten deň zdolalo 643 ľudí, vlani 156.



V oravskej časti Západných Tatier návštevníci tento rok uprednostnili Roháčsku dolinu pred Tichou. Do liptovských dolín zavítalo 1687 návštevníkov vrátane 198 cyklistov. Spolu s nimi sa v sčítacích hárkoch ocitlo aj 84 psov.



Cyklistami najviac vyhľadávané bola predovšetkým oblasť Podbanského. Celkovo sa po Tatranskom národnom parku pohybovalo 952 cyklistov, z toho 259 na e-bikoch.



Vlani prvýkrát v štatistikách pribudli aj psy. Zatiaľ čo vtedy ich napočítali 253, teraz ich zaevidovali 355.



Podobne ako po minulé roky aj tentoraz najpočetnejšiu skupinu návštevníkov tvorili Slováci, Česi a Poliaci, počuť bolo tiež nemčinu, francúzštinu, taliančinu, ruštinu, maďarčinu či angličtinu.



Návštevníkov nepočítali len vo vysokohorskom prostredí TANAP-u, ale i v Pieninskom národnom parku. Po značkovanom chodníku v Prielome Dunajca v smere z Červeného Kláštora do Lesnice prešlo 446 peších turistov s 15 psami a 1848 cyklistov. Plte, rafty a kajaky prepravili ďalších 7289 osôb. Najčastejšími návštevníkmi Pienin boli Poliaci.



Štátne lesy TANAP-u evidujú návštevnosť od roku 1972. Vďaka získaným údajom majú ako správca územia nielen prehľad o tom, aká je zaťaženosť jednotlivých lokalít, ale dáta im poslúžia napríklad aj pri plánovaní prostriedkov na údržbu turistickej a informačnej siete. Rekord si až doposiaľ držal rok 1980 s 26.520 návštevníkmi. Naopak, najmenej ich bolo v roku 2012. V deň spočítania ich narátali iba 7660.