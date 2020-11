Slovenský Červený kríž v Humennom zriadil antigénové testovacie miesto

Humenné 16. novembra (TASR) – Otestovať antigénovými testami sa od pondelka dá aj v Humennom. Bezplatnú službu poskytuje miestny územný spolok Slovenského Červeného kríža (SČK). Ako informuje na sociálnej sieti, odberové miesto sa nachádza na priestranstve pred sídlom organizácie ma Kukorelliho ulici,.



"Pokiaľ sa chce ktokoľvek dobrovoľne otestovať, môže tak spraviť v čase od 8.00 do 16.00 h, s prestávkou medzi 12.00 a 13.00 h, posledné testovanie sa robí o 15.30 h od pondelka do soboty, mimo štátnych sviatkov," informoval humenský SČK s tým, že denná kapacita antigénového odberového miesta je 300 testov.



Nové odberové miesto má mať dostatok antigénových testov a SČK zabezpečilo aj personálne kapacity. "Sú to profesionálni zdravotníci, hlavne z radov našich dlhoročných dobrovoľníkov," ozrejmil spolok.