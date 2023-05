Ščul - Trnavská šifrovačka myslí na začiatočníkov i expertov

Trnava 30. mája (TASR) - Po pandemickej pauze spustila mestská tímová hra s názvom Ščul - Trnavská šifrovačka bezplatnú registráciu na svoj štvrtý ročník. Konať sa bude v nedeľu 11. júna a skupiny záujemcov sa môžu prihlásiť do 7. júna. Informovala o tom za organizátorov Zuzana Šujanová.



V zahraničí obľúbená aktivita sa zameriava najmä na precvičenie mozgových závitov. Aj do Trnavy sa prišli zúčastniť i hráči z iných kútov Slovenska. "Troj- až päťčlenné tímy sa budú orientovať v Trnave podľa mapy, kde budú vyznačené jednotlivé stanoviská v jej historickom centre. Tam budú musieť vylúštiť jednotlivé šifry. Pomôcť si môžu aj použitím smartfónov, prípadne si za body kúpia šepkára. Vôbec nejde o to, koľko toho človek vie, nie je to vedomostná súťaž. Súťažiaci budú musieť skôr zapojiť logické myslenie," uviedla Šujanová.



Pre tých, ktorí v uplynulých rokoch váhali, či úlohy zvládnu, sa tento rok rozhodli organizátori pripraviť novinku. "Na šifrovačke budú dva prúdy - pre začiatočníkov a pre expertov, aby sme prispôsobili level náročnosti pre každý tím a umožnili zahrať si väčšej skupine ľudí," doplnila. Do hry je potrebné sa vopred zaregistrovať, začiatok je o 14.00 h v Parku Bela IV. Potrebné je počítať s tým, že Trnavská šifrovačka zamestná hádajúcich na tri až päť hodín.